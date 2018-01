Katrin Lust: ärimees Zand valetab, mina ei ole temalt 50 000 eurot nõudnud!

Katrin Lust kinnitab samal ajal, et I. J. ei ole teda ega tema saadet kohtusse kaevanud. «Oleme saanud vaid pressinõukogu kaebuse, mis oli pretsedent oma 28 leheküljega,» räägib Lust ja jätab avaldamata, kas kardab suuri võimalikke kahjunõudeid, mida Zand on lubanud esitada. Võimalik, et põhjus, miks ei ole ärimees teinud hagiavaldust kohtusse, seisab selles, et sellisel juhul jätab pressinõukogu kaebuse menetlemata. Pressinõukogu ei menetle kaebusi, kui selles asjas on käimas kohtumenetlus.



Lust tunneb kogu loo valguses, et talle tehakse liiga ja hoopiski tema mainet on rikutud. «Mulle jäi samuti videointervjuust kõrvu, et mina olin see, kes telefonitsi Zandilt 50 000 eurot nõudis ja see on karm süüdistus,» on Lust nördinud. Samal ajal on Katrin Lust nõus ärimehelt vabandust paluma, kui saates näidatud faktid ei vasta tõele. «Miks mitte, teeme Elu24 kaamera ees koos Zandiga pressikonverentsi ja ma palun vabandust,» lisas Lust.



