«Kuuuurija» ohver: Katrin Lust manipuleerib, valetab ja varjab fakte

Kuigi «Kuuuurija» saates aset leidnud sündmused toimusid üle kuu tagasi, siis ei paista draama selle ümber vaibuvat.

Sandra Napsep FOTO: «Kuuuurija»

Seda vähemalt Sandra Napsepa video järgi.

Üle kümne minuti kestvat videot saab näha Ztudio Facebooki lehelt.

«Kuuuurija» saates ohvriks tembeldatud ja raha välja käinud Kairi Päärson võtab videos samuti sõna, öeldes, et nii mõnedki asjad, mida Lust saates välja tõid, on valed, ja paljud asjad, mida ta saatejuhile edasi rääkis, ekraanile ei jõudnud.

Kairi Päärson FOTO: «Kuuuurija»

Küll aga jagas keegi Ztudio Facebooki lehel justkui Lusti kommentaari, milles saatejuht ütles: «Olen vist päris tõsise konnasilma peale astunud kui selliseid naljakaid videosid tehakse. Aga Kaspar Pruus ja Sandra Napsep rääkige parem sellest, kuidas te pereema Kairilt Vapianos 40 000 eurot kätte ja kes oli see mees, keda te tutvustasite Kairile kui LPG masinate müüjat Duninit, kes enda väitel pole iial Kairiga kohtunud. Kuhu on kokku kadunud pea 100 000 eurot Kairi raha?»

Elu24 pöördus isiklikult ka Katrin Lusti poole ja sai temalt ka kommentaari.

«Tegu on süstemaatilise laimuga. Samamoodi võiks teha ükskõik, kelle kohta samasuguse video. See näitab tegelikult seda, kui ohtlik tänapäeva maailm on. Kõik intervjuud on lindis. Kairi tuli vabatahtlikuld minu juurde rääkima ja andis kõik info mulle vabatahtlikult. «Kuuuurija» ei ole kedagi sundinud. Samamoodi tuli Sandra Napsep minu juurde ja rääkis mulle Krislin Kuuskemaast. Ta ei saa mu sõbranna olla, nagu videos on öeldud, kuna Sandra mulle teda ju tutvustaski," rääkis Katrin Lust.

Ta jätkas: «Mul on poisid (kaameramehed) juures, kes tõestavad, et me ei ole vargust organiseerinud. Ma ei saa vastutada Kairi sõnade eest. Mul on kümneid tunde videosid, kus ma Kairiga räägin. Tema andis mulle kõik info vabatahtlikult. Ma ei tea, miks ta natuke aega hiljem Sandrale helistab ja sellist juttu räägib.»

Katrin Lust FOTO: facebook

«Ma olen frustreeritud. Mis relvad mul on sellele vastu hakata? Miks siis mitte minna veel nahaalsemaks? Ma olen väga löödud. Selline tunne nagu ma oleks sattunud spioonifilmi. Kõik poevad mingi jälitusmaania taha,» jätkas Lust.

«Sandra Napsep tegi selle video, kuna ta on minu peale tige ja kibestunud. Sandra tuli minu juurde, et ma aitaksin tal Kuuskemaad hävitada, aga ma otsustasin välja uurida, mis tegelikult toimub, ja tegin saate sellisena nagu see eetrisse läks,» ütles ta lõpetuseks.