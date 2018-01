Video: ärimees nõuab Katrin Lustilt, TV3-lt ja eksmissilt suurt kahjutasu

TV3 uudistesaates avalikustatud väidetava naisteäri valguses kerkis esile välismaa ärimehe I. J. Zandi nimi, keda telesaade «Kuuuurija» nimetas uskumatult tegusaks armatsejaks ning kelle teed ristusid väidetavalt kümnete eesti noorte tüdrukutega. Eksmiss Madli Vilsar kirjeldas varjatud näoga saates, kuidas Zand talle midagi joogi sisse poetas ning teda seksuaalselt ära kasutas. Hiljem oli ärimees eksmissile väitnud, et nende seksimine jäädvustati filmilindile ja kui naine ei hakka tegema neid asju, mida ta käsib, näitab ta linti naise elukaaslasele. Sealt edasi sai alguse kupeldamine, kus eksmiss viis tüdrukuid isegi välismaale Zandiga kohtuma.



LOE meenutuseks ja vaata saadet SIIT.

I. J. Zand väidab Elu24-le antud videointervjuus, et saatejuht Katrin Lust on manipuleerinud andmetega, et tema autorisaade «Kuuuurija» müüks paremini. Zandi sõnul esitasid Lust ja TV3 ühe poole andmeid valikuliselt, jättes teise poole ehk tema argumendid ja seisukohad täiesti välja, sest need oleks muutnud kogu saates esitatud konstruktsiooni mõttetuks. «Nad ei tahtnud heast loost ja saatest loobuda, nii otsustati mind hävitada,» kirjeldab ärimees loo ilmumise tagamaid. «Katrin Lust on kuri naine,» hindab Zand telesaatejuhti.

FOTO:

Zandi sõnul on telekanal arvestanud võimalusega, et kui «Kuuuurijas» näidatud lugu temast ei ole vettpidav, siis tuleb telekanalil ohvrile tasuda vastavalt Eestis kehtivale seadusele taolise kahju tekitamise eest mitte rohkem kui 10 000 eurot. «Sa hävitad kellegi elu, kellegi äri ja maksad seejärel 10 000 eurot ja kogu lugu? See ei ole õiglane ja aus,» leiab ärimees, kelle hinnangul tuleb seadusi muuta. Samas lubab ta, et pöördub selle loo puhul enese kaitseks Ühendriikide kohtusse, kuivõrd TV3 on Ameerika ettevõttele kuuluv telekanal.

Telekanali ja saatejuhi ebaõiglane ning pahatahtlik käitumine on hävitanud ärimehe maine ja see on mehele väga suure kaotuse põhjustanud. «Pedofiilide ja vägistajate teod tuleb päevavalgele tuua, et muuta ühiskonda paremaks, kuid alati tuleb kontrollida fakte, kas lugu vastab ikka tõele,» avaldab Zand ja lisab, süütute vägistajaks ning pedofiiliks tembeldamine läheb nüüd kahjutekitajatele kalliks maksma. «Kulugu palju tahes, mul on vahendeid ja ma selgitan tõe välja,» lubab mees, kelle heaks on hetkel töötamas advokaadibürood Tallinnas, Inglismaal ja Washington D.C.-s.

FOTO:

Väidetavas vägistamises meest süüdistanud Madli Vilsari argumendid ei ole I. J. sõnul tõesed. Zandi sõnul on Madli Vilsar saatnud 635 e-kirja, mis tõestavad nende omavahelise sõbraliku läbisaamise, nüüd Eesti asutuste ja Harju maakohtu käsutuses. «Ma tõestan, et preili Vilsar valetas ja näitan kirju, milles ta palus 850 eurot korteri ostuks, 850 eurot deposiidi tarvis ja veel 850 eurot maaklerile tasumiseks,» räägib I. J., kes enda sõnul andis eksmissile kõik, mis neiu küsis. «Kokku 65 000 eurot,» on mees kokku arvutanud summa, mis ta on aja jooksul maksnud eksmiss Madli Vilsarile.

FOTO:

Madli Vilsar on keeldunud kommentaaridest, viidates käimasolevale uurimisele. «Kahjuks puudub mul võimalus täiendavateks kommentaarideks, kuna olen antud kriminaalasjas andnud tunnistajana ütlusi, mistõttu igasugune avalik arutelu neil teemadel pole minu poolt võimalik,» vastas Madli Vilsar Elu24-le.

FOTO: