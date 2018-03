Koomik Ricky Gervais rääkis enda lapsepõlvest tragikoomilise loo

Ricky Gervais rääkis: «Kui ma olin kaheksa-aastane, viisid mu õde ja tema abikaasa mind metsa mängima. Mulle meeldis alati asju otsida ja sisalikke otsida. Aga siis ma leidsin ühe ideaalse kujuga ussinaha. See oli ilus. Ma hoidsin seda üleval ja ... siis ma taipasin, et mu õde kardab seda. Ta ütles mulle: pane see maha, sellel on pisikud. Ja ma hakkasin teda siis sellega taga ajama ning tema ütles mulle edasi, et ma selle maha paneks. Kui me hakkasime ära minema, siis ta ütles mulle, et ma ei tohi seda autosse tuua. Siis ma jätsin selle metsa maha. Ja siis aastaid hiljem, ma olin umbes 14 ja mul olid mõned sõbrad külas, ning ma kiusasin enda õde. Ma keksisin tema eest ja tuletasin talle meelde, kui väga ta ussinahka oli kartnud. Ta valis siis just selle hetke, et mulle öelda, et ma olin ringi jooksnud kasutatud kondoomiga.»