29-aastane Heidi: kõige mustem aeg oli, kui ma lihtsalt neli ööpäeva nutsin köögi põrandal

«Kõige mustem aeg oli, kui ma lihtsalt neli ööpäeva nutsin köögi põrandal. Ma käisin trammiteel silmad kinni ja klapid peas. Mul oli lihtsalt nii ükskõik.» Nii räägib 29-aastane Heidi, kes on depressiooni põdenud viimased üheksa aastat. Sealjuures tegeleb ta suhtekorraldusega ja tal on oma kolumn naisteportaalis. Ometi on see särav ja tegus naine üle elanud äärmiselt tumedaid aegu.

Oma loo räägib ka naine, kes jäi ellu kokkupõrkes rongiga.

Triinu on andekas kirjanik. Tunnustust on pälvinud tema lühijutud ja ka luuleraamatu võttis kriitika nii soojalt vastu, et seda võrreldi lausa Marie Underi loominguga. Kuid mis toimus Triinu peas hetkel, kui ta otsustas rongi ette astuda?

Need ja teisedki tänases «Roaldi nädalas» kõlavad lood on hoiatavad, õpetlikud ja silmiavavad. Neid jagavad inimesed, kes teavad täpselt, mida tähendab must masendus ja eluisu kadumine. Depressioon ei ole lihtsalt halb tuju, vaid nädalate ja kuude pikkune seisund, kus mitte miski ei suuda sind enam rõõmustada.