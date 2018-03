Näitlejanna kaebab filmitegijad jõhkra vigastuse tõttu kohtusse

Intsident leidis aset Hicksoni uue filmi «Ghostland» võtete ajal, mil režissöör Pascal Laugier õhutas teda emotsionaalse stseeni ajal käega vastu ukseklaasi lööma. Kuigi Laugier ja produtsendid kinnitasid, et see ohtlik, purunes klaas ja näitleja lendas pea ja ülakehaga läbi klaasikildude.

Hickson avaldas pärast õnnestust endast foto ka haiglavoodis. Kuigi naine näeb pildi peal õudne välja, siis kinnitas tema advokaat, et vermed ja paistetus on suures osas grimm või näoprotees. Hicksoni vasak näopool sai rängalt viga ning talle tehti haiglas umbes 70 õmblust.

Kohtule esitatud hagis on kirjas, et kuigi õnnestusest on möödas enam kui aasta, ei ole arm naise näol ära paranenud. «Praegu pole teada, kas edasine ravi, sealhulgas plastiline kirurgia, võib vigastuse väljanägemist parandada,» seisab hagis.