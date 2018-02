Klõps! Teele Viira jagab enda pruunisilmsest kompust armsat pilti

***VÕISTLUS*** Kellest oled sina sõltuvuses? Võta osa Huawei Facebooki võistlusest ning võid võita kaks uhiuut Huawei P seeria nutitelefoni. Ava rakendus, lae üles oma pilt ja tekst ning jaga valmispilti oma ajajoonel hashtagiga #AddictedToYou. Kõige paremate ja loomingulisemate piltide eest on võimalik võita kaks nutitelefoni! https://www.facebook.com/HuaweimobileEE/posts/1509578 806015567 @huaweimobileest #addictedtoyou

A post shared by ☆ Teele Viira ☆ (@teeleviisor) on Feb 9, 2018 at 1:28am PST