Eesti Laul 2018 finaalkontserdi piletid on välja müüdud!

«Praeguse seisuga on olukord tõepoolest selline, et kogu Saku Suurhall on praktiliselt välja müüdud – mõned üksikud piletid on veel õhtusele show'le jäänud, kuid ka need on kohe-kohe otsas,» kommenteerib tegevprodutsent Ermo Säks. «Peaproovi pileteid õnneks veel jagub ja neid on võimalus soetada väga headele istekohtadele. Arvestades aga, et õhtune show on läbi müüdud, kiireneb kindlasti ka peaproovi piletite müük.»