Kuigi nimi Kaspar Kolk seostub noortel eelkõige Youtube`i videoblogidega, on kutt oma sõnul muusikat teinud juba 13-aastasest peale. Ammu enne kui Kaspar videoid tegema hakkas, salvestas ta sõbraga oma esimese neljaloolise EP. Varasemalt Kapa nime all räppinud Kaspar leidis hiljuti omale uue muusikust sõbra: noore räppari ja produtsendi Mick Mooni.

Mick Moon on meile Modellisaatest tuntud Antonio, kellega koos on Kaspar väikse aja jooksul salvestanud terve albumitäie uut- ja vanakooli miksivat räpisegust popilikku hiphoppi. Poisid teevad pea kõik ise, ka produktsiooni ja videote montaaži. Muidugi aitavad neile kaasa ka mitmed kunstnikest sõbrad.

Elu24 uuris Kasparilt ehk KKPalmy`lt endalt, kuidas Youtube`i räpistaar nii kaugele on jõudnud.

Reisivideote tegemisest sai tore hobi, mis ei jäänud ka teistele märkamatuks. Olen vloggimist ja videote tegemist alati hobina võtnud ning seda pigem enda jaoks teinud. Aga kuna Youtube on väga hea vahend, millega kuulajateni jõuda, siis olen otsustanud järjest rohkem ka enda muusikat seal kajastada.

KKPalmy on su uus artistinimi, kas Kapa on minevik?

Kui eesti keeles tuleb jälle tuju räppida, siis on endiselt Kapa.

Kes on su eeskujud?

Neid on palju. Mu sõbrad inspireerivad mind. Kõik, kes teevad midagi südame ja hingega.

Välismaal on neid nimesid palju. Näiteks: Kendrick Lamar, Khalid, The Weeknd, NF, 6lack, Bad Bunny.

Kuidas sa end vormis hoiad? Vaevalt, et vaid rulasõiduga...

Kutid filmisid hiljuti oma uuele singlile «Palm Trees on the Moon» cooli video underground klubis 9/11. Video operaatoriteks olid Holden Laine ja Martin Lauri. Videos vilksatavad kaunid modellid on: Sinencia Jasmine Kass, Greta Korju ja Enni Britta Esna