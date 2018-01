Millist elu elas Põhja-Korea liider Šveitsi eliitkoolis õppides?

34-aastast Kim Jong-uni peetakse julmaks ja manipuleerivaks riigijuhiks, kes pidevalt raketikatsetustega ähvardab, kuid endised klassikaaslased mäletavad teistsugust Kimi.

FOTO: Twitter.com Foto, millel väidetavalt on Kim Jong-un (punase ringi sees)

Kim Jong-un õppis Šveitsis Berni lähedases Könzis Liebefeld Steinhölzli rahvusvahelises koolis 1992 – 2000, olles huvitatud korvpallist, eriti aga NBA klubist Chicago Bulls.

FOTO: wikipedia.org Šveitsis Könizis asuv Liebefeld Steinhölzli rahvusvaheline kool

FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost Chicago Bullsi logo

Üks intervjueeritud klassikaaslane on Joao Micaelo, kes töötab Berni menukas restoranis kokana ja tema teatel oli Kim hea huumorimeelega, saades enamiku koolikaaslastega väga hästi läbi, kuid tal oli ka halvemaid päevi, mil ta oma vihale voli andis.

Micaelo teatel tunti Kimi koolis kui Pak-uni ja arvati, et ta on Šveitsis resideeruva Põhja-Korea diplomaadi poeg. Kim olevat Micaelole teatanud, kes ta tegelikult on, kuid klassikaaslane pidas seda Kimi eputamiseks ja ta ei uskunud seda.

«Olime sõbrad, ta oli hea kaaslane. Ta oli alati valmis korvpalli mängima, olles sõpruskonna hing. Enamikule koolikaaslastele ta meeldis. Praegu tahan talle öelda, et vana sõprust silmas pidades võiks ta minuga kontakti võtta. Tahaksin uurida, kuidas ta elab, sest meedias avaldatud lood tema elust ei ole kindlasti kõik õiged,» sõnas Kimi endine koolikaaslane.

FOTO: HO/AFP/Scanpix Kim Jong-un

Endise kaaslase sõnul oli Kimil suur kollektsioon Nike spordijalatseid, mis tegi teised poisid kadedaks. Ta oli üsna lühikest kasvu ja jässakas, kuid oli samas kiire ja korvpalli mängis ta hästi.

Lõuna-Koreasse põgenenud põhjakorealase, praegu Souli ülikoolis töötava Nam Sung-wooki sõnul andis tulevase liidri käitumise kohta teavet juhtum, mis leidis aset, kui ta oli 15-aastane. Põhja-Korea agentidel, kaasa arvatud temal, oli käsk tulevast juhti jälgida ja ka ta kõnesid pealt kuulata. Agendid salvestasid kõne, milles Kim karjus oma selle aja tüdruksõbra peale väga ropus inglise-saksa segakeeles.

FOTO: Twitter.com Foto, millel on väidetavalt Kim Jong-un (punase ringi sees)

«Mulle tuli Kimi sõnakasutus üllatusena. Siis hakkasin mõtlema, et tegemist on Põhja-Korea tulevase «kuningaga» ja mul tekkisid külmavärinad. Mõistsin, et Kimi juhitavas riigis võib tekkida probleeme,» lausus Nam.

FOTO: YONHAP/AFP/Scanpix Kim Jong-un 20. eluaastate alguses

Daily Beastile jagas Kimi kohta meenutusi veel teine klassikaaslane Marco Imhof, kelle mälestuste kohaselt oli Kimiga lõbus, kuid ta muutus kaotuse korral vihaseks.

«Tal oli hea huumorimeel, mida varjutas ta suur soov alati võita. Ta ei suutnud kaotust välja kannatada. Kuna koolis poliitikast ei räägitud, siis oli tal sõpru mitmest erinevast riigist pärit laste seas. Me mängisime korv- ja jalgpalli, kuid ei rääkinud poliitikast,» sõnas Imhof.

Kim Jong-uni vanem vend Kim Jong-chul ja noorem õde Kim Yo-jong õppisid samuti Liebefeld Steinhölzli koolis.

FOTO: PARK JI-HWAN/AFP/Scanpix 2011. aasta foto, millel on väidetavalt Kim Jong-chul

FOTO: STR/AFP/Scanpix Kim Jing-un ja ta õde Kim Yo-jong

Kimi tädi Ko Yong-suk sõnas möödunud aastal antud intervjuus, et ta hooldas kahte venda ja õde, kui lapsed Šveitsis õppisid.

«Elasime keskklassi šveitslaste elu ja sulandusime keskkonda hästi. Kõik arvasid, et olen nende kolme ema. Soovitasin Kim Jong-unile tuua sõpru koju, sest nad ei elanud isolatsioonis. Lapsed pidid õppima, milline on lääne elu. Nad said süüa maiustusi ja mängida Lego klotsidega,» sõnas tädi.

FOTO: wikipedia.org Berni lähedane Köniz

Tädi lisas, et Kimi huvitasid nii laevad kui lennukid, eriti nende tehniline pool. Ka olevat ta märganud tulevases liidris jooni, mis nüüd on eriti hästi esile tulnud.

«Ta ei olnud riiukukk, kuid ta oli kannatamatu, samuti ei mõistnud ta endast aeglasemaid. Kui ta oma ema soovitas tal korvpalli mängimise asemel rohkem õppida, vastas ta sellele karjumisega. Igatahes ei allunud ta alati korraldustele, vaid tegi seda, mis pähe tuli,» sõnas tädi.

Kimide pere käis puhkamas Alpide kuurortides, Prantsuse Rivieral ja Itaalias.

2000. aastal kooliaasta keskel Kim kadus ootamatult ja klassikaaslased ei kuulnud temast pikka aega mitte midagi.

Alles hiljem saadi teada, et ta on Põhja-Korea liidri Kim Jong-ili poeg. Pärast oma isa surma 2011 sai temast Põhja-Korea juht.

FOTO: REUTERS TV/REUTERS/Scanpix Kim Jong-un 2011 isa matusel

Kimide dünastia on selles kinnises riigis olnud võimul alates 1948. aastast.

FOTO: wikipedia.org Kim Il-sung, Põhja-Korea esimene liider ja praeguse juhi Kim Jong-uni vanaisa

FOTO: AFP/AFP/Scanpix Põhja-Korea asutaja Kim Il-sung (vasakul) ja ta poeg Kim Jong-il