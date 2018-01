Video: Austraalia kooliõuelt leiti oletatavalt väga mürgise mao munad

Sydneyst 350 kilomeetri kaugusel asuvasse rannikulinna Laurietonisse kutsuti loomapäästjad, kes kummalised liiva seest paljastunud munad kokku korjasid, teatab The Guardian.

Austraalia kooliõuelt leiti oletatavalt mürgise mao munad | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Austraalia meedia teatel võib tegemist olla mürgimao munadega, kuid maoeksperdid selles nii kindlad ei ole.

Kool kutsus vabatahtlikud loomapäästjad Yvette Attleri ja Rod Milleri pärast seda, kui lapsed leidsid kooliõue liivast 12 muna. Päästjate sõnul oli kokku seitse pesa, milles oli 43 muna.

Austraalia kooli õuelt leiti oletatavalt mürgise mao munad | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Päästjad arvasid, et need munad võivad olla gekode munad, kuid hiljem selgitasid, et pigem on need mürkmao munad, kuna piirkonnas elavad mürkmaod.

Austraalia kooliõuelt leitud munade pildid jõudsid sotsiaalmeediasse, kus arvati munade kuju põhjal, et tegemist ei ole mürgise mao munadega.

«Kuna piirkonnas nähti Ida-Austraalia pruunmadusid, siis seostati munaleid nendega. Vaid ekspertide laboriuuring näitab, kelle munad need on,» teatatsid skeptikud sotsiaalmeedias.

Queenslandi ülikooli zooloog Bryan Fry arvas fotode põhjal, et tegemist võib olla maomunadega, kuid ei saa välistada, et need on näiteks hoopis gekode munad.

Geko | FOTO: Urmas Luik / Parnu Postimees/Scanpix

Austraalia loodusmuuseumi herpetoloog Stephen Mahony arvates ei saa fotode järgi aru, millise roomaja munad need olla võivad, kuid tema arvates võivad need olla mürgise Ida-Austraalia pruunmao omad.

Loomapäästja Rod Milleri teatel nägi ta munade seas ka poolkoorunud poega, kes oli roosakas ja üsna mao moodi. Ta tahtis ka sellest fotot teha, kuid siis tabas piirkonda rahetorm, mille tõttu tuli munad kiiresti kokku korjata ja see pilt jäi tegemata.

Ei ole teada, kuhu päästjad munad viisid, kuid Austraalia meedia andmetel soovivad zooloogid neid uurida.

Ida-Austraalia pruunmadu kuulub maailma kõige mürgisemate madude hulka. Möödunud aastal nähti neid madusid mitmel korral isegi suurlinnas Sydneys.

Ida-Austraalia pruunmadu (Pseudonaja textilis) | FOTO: wikipedia.org

Emased Ida-Austraalia pruunmaod ei jää pärast munemist pesasid valvama ning noorloomad kooruvad üksinda.

Zooloogide teatel on need maod juba noorena väga agressiivsed.