Ott Lepland vahetatakse Tanel Padari vastu välja

Veel mõned kuud oodata ja Kanal 2 ekraanile naaseb möödunud teleaasta säravaim uustulija «Väikesed hiiglased». Teisel hooajal liitub kohtunikepaneeliga Tanel Padar, seda kõrvuti juba kogenud kohtunike Evelin Võigemasti ja Jüri Naelaga. Talendisaade pole Padarile sugugi võõras, sest avahooajal sai rokkstaar saates oma esimese kogemuse, kui astus üles külaliskohtunikuna, kes muuhulgas pidas vastu minitalentide küsimusterahele ja lõi kaasa ka lõbusates lavanumbrites.

Tanel Padar valmistub uueks rolliks | FOTO: Kanal2

Tanel Padar võtab kohtuniku koha üle Ott Leplandilt. See ei tähenda, et Leplandi enam «Väikestes hiiglastes» ei näe. Kevadel on just tema üheks viiest kuulsast mentorist, kes väikeseid talente nende teekonnal toetama hakkab.

