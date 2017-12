Luisa Rõivas avameelses kokkuvõttes: mööduv aasta on olnud hea aasta, kuigi seda võib olla raske uskuda

Luisa kirjutab Facebookis: «Aasta 2017 jääb kindlasti igale inimesele meelde oma perekondlike sündmuste läbi ja on kõigile just oma läbielamiste nägu.

Ka minul ja minu perel on olnud sel aastal palju sündmusi. Üks olulisemaid jääb küll aastanumbrilt 2016. aasta viimastesse päevadesse, kuid oli nii suur sündmus, et eelmise aasta lõpus ei jõudnud selle ime vaatamise kõrvalt sellist kokkuvõtet tehagi. See on muidugi meie pere noorim liige Herman, kes üleeile sai üheaastaseks ning juba paar kuud sammub omal jalal mööda tube ringi tuues kõigi teda ümbritsevate inimeste nägudele suure ja rõõmsa naeratuse.

Sel suvel tähistasime Taaviga oma kümnendat koosoldud aastat, mille krooniks on meil kaks imetoredat last Miina ja Herman ning karvane valge samojeed Emily. See ongi perekond, mida paljud inimesed ei ole elus veel kogenud ning mõned ei koge kahjuks kunagi, ning mille kirjeldamiseks jääb alati sõnu väheks.

Nädal hiljem andsime ka kirikus üksteisele vande, et nii heas kui halvas üksteist toetada ja armastada. Seda oleme ka teinud enne ja pärast halvemaid ja ka paremaid aegu. Kui parematel aegadel tundub see ju loogiline, et ollakse nende kõige kallimate ja armsamate kõrval, siis miskipärast tundub see mõnede jaoks uskumatu ja vale, kui tegemist on raskemate aegadega. Justkui peaks põgenema selle halvema aja eest kuhugi eemale, näiliselt paremasse. Elus on nii, et iga uus alustatud parem aeg pöördub vahel halvemaks ja siis taas paremaks.

Mööduv aasta on olnud hea aasta, kuigi seda võib olla raske uskuda. Jah, on tulnud tunda inimeste näpuga näitamist ja parastamist, mõnel juhul isegi kahjurõõmu. Seda enam õpid hindama neid, kes on sinuga igal ajal nii ööl kui päeval. Kellele pole häbi oma pisut katkist või kurba olekut välja näidata ja kelle ees ei pea sa kunagi esitama rolli. Need on sõbrad, kes tunnevad rõõmu sinu edu ja rõõmsate hetkede üle, ei ole kadedad ega pahatahtlikud, vaid kes su ebaedu juures sind uuesti proovima julgustavad. Kes halbadel hetkedel esimesel võimalusel sulle helistavad või kohale sõidavad. Aitäh teile kõigile selle hoole ja armastuse eest ja mis peamine selle aja eest, mis olete võtnud, et meie peret toetada ja meiega olla. Samuti olen südamest tänulik sadadele tuttavatele ning veelgi enamatele päris võhivõõrastele inimestele, kes ei ole pidanud paljuks mulle ja Taavile toetavaid kirju saata. Jutustada lugusid oma eludest. Olla lihtsalt paari hea sõnaga toeks.

Kui ümbritsed end armastusega ja armastad kogu südamest, siis ei ole võimalik ka kõige kurjemal ja pahatahtlikumal inimesel seda ilusat ja võimast tunnet lõhkuda.

Soovin kõigile Eesti inimestele uueks aastat rohkem mõistmist, rohkem südamest südamesse hetki nende kõige kallimatega ja kui sul on võimalik hoida ära kellegi haiget saamine, siis anna endast alati selleks kõik, sest ainult headus kasvatab headust ja vastupidi.

Ilusat aasta viimast päeva ning imelist ja elamusterohket uut aastat!»