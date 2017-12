Pildid ja video: New Yorgis eemaldati linlasi šokeerinud hiiglasliku fallose joonistus

Uurimisel ilmnes, et selle seinajoonistuse tellis kohalik tänavakunstiühendus The New Allen rootslannast kunstnikult Carolina Falkholtilt, edastab The Telegraph.

Kunstnik Carolina Falkholti looming New Yorgis | FOTO: Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USA/Scanpix

Falkholti sõnul kujutab ta sageli oma töödel inimkehaosi või kogu keha, sest inimesed ei peaks oma keha ega seksuaalsust häbenema.

«Tavaliselt joonistan ma suuri vagiinasid, oli just ühe sellise lõpetanud, kui sain tellimuse teha peenis ja miks mitte. Broome Streeti korrusmajal oli vaba pind, mis selleks sobis. Kunstnik Judith Bernsteini parafraseerides, kui peenise saab pista vagiinasse, siis saab seda panna ka seinale,» teatas rootslanna.

Broome Streeti majal hiiglaslikku peenist näinud jagunesid kahte leeri, kellest osa pidasid seda koledaks ja amoraalseks, teised aga arvasid, et tegemist on nüüdiskunstiga.

Kunstnik Carolina Falkholti seinajoonistus New Yorgis | FOTO: Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USA/Scanpix

Kanadast Torontost pärit Avery Plewis sõnas meediale, et seda peenisejoonistust saab pidada visuaalseks seksuaalseks ahistamiseks.

«Tegelikult on see vist ei ole täiesti ahistamine, sest kui ahistamine on peidetud ja varjatud, siis see joonistus on kõigile avalikult näha,» teatas kanadalane.

Oli ka neid, kes pidasid seinafallost humoorikaks, pannes talvises jaheduses muigama.

Kohalike sõnul on Broome Streeti piirkonnas ka varem olnud seinajoonistusi ja graffitit, mida saab pidada amoraalseks.

Los Angelesest New Yorgis külas oleva Lauren Deutchi sõnul on selle peenisejoonistuse puhul tegemist tänavakunstiga, kuid oma kodulinnas Los Angeleses ta sellist näha ei taha.

Kunstiüliõpilase George Petridise sõnul ei häiri teda genitaalide kujutamine tänavakunstis, see jätab ta külmaks.

Fotod ja teated suure peenisepildi kohta jõudsid kiiresti nii majaomaniku kui New Yorgi linnavõimudeni. Majaomanik esitas linnavõimudele palve joonistus üle värvida ja seda tehti.