TOP 20: aasta 2017 skandaalsemad lood

1. MIS TOIMUB!!! Prooviabielu-Liisa sai nädalavahetusel jõhkralt peksa



Tõsielusaatest «Prooviabielu» tuntud Liisa sai ööl vastu 5. märtsi Tallinnas peksa, politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. 16. augustil mõistis Harju maakohus Liisa peksmises süüdi Svetlana ja Andrei, kes mõisteti tingimisi vangi.

Prooviabielu-Liisa peksti nädalavahetusel jõhkralt venelaste poolt läbi | FOTO: Erakogu



2. Nädal Rõivase skandaalist: peol viibinud naised räägivad suud puhtaks



Elu24 vestles naistega, kes viibisid Taavi Rõivasega samal skandaalsel Malaisia ühispeol ning kes leiavad, et ajakirjanduses on sellest peost jäänud vale mulje. Nemad ütlesid, et ükski teine naine, peale salapärase Rõivase ohvri, ei tundnud end seal kuidagi ahistatuna.

Taavi Rõivas | FOTO: Elu24 fotomontaaž

3. Eksnaine paljastas Hannes Võrno tumedama poole: kooselu oli väljakannatamatu



Hannes Võrno endine naine ja laste ema Häli Veskaru avas esimest korda avalikkuses suu ja rääkis väljakannatamatust elust armastatud meediategelasega. Ta avaldas EPLile antud intervjuus, et kooselu Hannes Võrnoga oli kui miiniväli, mis iga hetk plahvatada võis.

4. Piinlikud hetked: Weekend festivali telkla



Galerii sellest, mis toimus Weekend Festivali telklas.



5. Kersti Kaljulaid tegi teda seeneliseks nimetanud Hannes Võrnole kavala ja stiilse ninanipsu

EKRE ridades kandideerinud Hannes Võrno tegi Facebooki postituse, kus avaldas pahameelt president Kersti Kaljulaidi riietuse üle. «Muul moel ei suutnud ma seletada seda, et meie president mulle nagu Orissaare seeneline praamil vastu tuleb,» kirjutas Võrno, kes võrdles presidenti suvalise seenelisega.

President andis Võrnole ninanipsu.



6. Endine Invidia töötaja: läksin mina sinna ruumi ja öeldi mulle, et võta püksid maha

Laura Kõrgemäe ja tema agentuuri Invidia väidetava kupeldamisäriga seoses pöördus meedia poole veel arvatavaid ohvreid.



7. 10 asja, mis läksid Eesti esituses valesti

Elu24 toimetus pakkus välja võimalikud põhjused, miks Koit Toome ja Laura Eurovisiooni finaali ei pääsenud.

8. Juss Haasma sattus Tais ränka õnnetusse: koljuluumurd pühib teadvusest mingid asjad ära



Näitleja Juss Haasma avalikustas «Ringvaates», et ta sattus Tais ränka mootorrattaõnnetusse. Haasma rääkis saates, et Eesti arstide sõnul tuleb õnne tänada, et ta on elus ja rääkimisvõimeline.

9. Kaarsild on minevik! Nüüd seksiti otse Rammsteini kontserdil!

Otse Rammstaini kontserdil, tuhandete pealtvaatajate silme all otsustasid julged noored kirelõõma lõkkele.

10. Kohutav paljastus USA sõjaväes lokkavast seksuaalsest vägivallast: tõmbasin püksid üles ja läksin tagasi tööle!



Kodutus USA sõjaväe naisveteranide hulgas, keda on kõigist sõjaväelastest ligi 8 protsenti, arvatakse olevat tõusuteel, kuna tsiviilellu naasnuna ei suuda paljud kogetud traumaatiliste sündmustega toime tulla.​

11. TV3 vabandab: Karl-Erik Taukari teguviis on kahtlemata taunitav

TV3 edastab avalikkusele vabandused saate «Sõidud Taukariga» võtetel juhtunud intsidendi pärast. Nimelt eemaldas, nagu märkasid tuhanded tähelepanelikud televaatajad, saate võtete ajal sõiduautot Peugeot 3008 juhtinud saatejuht Karl-Erik Taukar korduvalt käed roolilt, samal ajal jätkates autoga liikluses osalemist.

12. Need Eesti kuulsused on seotud kupeldamises kahtlustatava Laura Kõrgemäe väidetava äripartneriga



Laura Kõrgemäe, keda kahtlustatakse noorte naiste vahendamises ärimeestele läbi Invidia agentuuri, on väidetavalt seotud I.J. Zandi (kodanikunimi Iraj) nimelise meesterahvaga. Floridas ja Genfis resideeruva mehe kohta on tulnud infot ja detaile erinevatelt ohvritelt. Tegemist on sotsiaalmeedias aktiivse härraga, kes tunneb mitmeid Eesti tuntud inimesi.