Turvakaamera video: Ukraina multimiljonäri liiklushuligaanist tütar sõitis surnuks viis jalakäijat

Harkivis aset leidnud kohutav õnnetus jäi turvakaamera salvestisele, kirjutab Daily Mail. Nüüdseks on selgunud, et õnnetuse põhjustas 20-aastane Aljona Zaitseva, kes on kohaliku energiakompanii juhi Vasili Zaitsevi tütar.

Videost on näha, kuidas Aljona juhitud Lexus sõidab kõnniteele ja paiskub külili. Relvastatud ihukaitsjad sõitsid kahe maasturiga otsekohe sündmuskohale, et kaitsta neiut vihase rahvahulga eest. Aljona õnnetuses viga ei saanud.

Kohalikke vihastab eriti asjaolu, et Aljona on varasemalt kolmel korral kiiruseületamise eest trahvi saanud.

Hukkunute seas olid 15-aastane koolitüdruk ning 25-aastane Elena Bertšenko, 24-aastane Juri Neudatšin ja 36-aastane Oksana Nesterenko. Kuue vigastatu hulgas on rase naine, kes viibib kriitilises seisus haiglas.

Zaitseva peeti kinni kolmeks päevaks. Politsei ei tuvastanud neiul joovet. Süüdimõistmisel ähvardab teda kümneaastane vanglakaristus.

Kohalikud blogijad on väljendanud kartusi, et Aljona pääseb oma mõjuvõimsa isa abil karistuseta. Seda hoolimata väidetest, et ta põhjustas õnnetuse pärast punase fooritule eiramist.