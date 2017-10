Nädal Rõivase skandaalist: peol viibinud naised räägivad suud puhtaks

«Üks delegatsiooni liige kallas naisvestluskaaslase joogiga üle ja kommenteeris seda ühemõttelise lausejupiga: «Ma tahtsin sind märgaks teha,» kirjutas Eesti Päevaleht (EPL) nädal tagasi. Elu24le olukorda kommenteerinud naisterahvas kinnitab: «Kogemata paar tilka lendas naisterahva riietele, pahatahtlikku pealevalamist ei toimunud ja tüdruk, kellega antud sündmus aset leidis, et tunne end kuidagi ahistatuna.

EPL kirjeldast samas teist situatsiooni: «Üks delegatsiooni liige lükkas enda lähedal seisnud naise segastel asjaoludel vette.» Elu24le antud intervjuus selgitas intsidendiga seotud naisterahvas järgmist: «Selle situatsiooniga tegeleti hiljem väga kenasti: mind toimetati turvaliselt koju ja mulle kompenseeriti telefon, mis vette kukkumise tõttu lakkas töötamast.» Ta lisab, et temal ei ole sellele üritusele mingeid pretsensioone ja olles veetnud Eesti delegatsiooniga terve päeva, teab ta kinnitada, et ükski naisterahvas ei tundnud end halvasti. «Keegi meist ei kogenud sellist hõngu ja tegevusi, mida meedia kajastas: justkui oleksid mehed valesti käitunud või mingil moel seksuaalselt ahistatavad olnud,» lisab anonüümsust paluv naisterahvas (isik toimetusele teada - toim.).

Teine rahvusvahelise delegatsiooniga seotud naisterahvas ütles Elu24le: «Mina olin seotud üritusega ja olin ka afterparty'l kohapeal üheskoos Eesti delegatsiooniga ja pean ütlema, et jagasime üritusel ärilisi vaateid, arutasime potsensiaalseid ühisprojekte ning vestlesime huvitavatel teemadel. Minagi ei kogenud mingisugust ahistamist, millest EPL-is kirjutati, ega tea, et keegi teine kohapeal viibinud naisterahvastest oleks seda seal järelpeol kogenud. Ma ei oska öelda midagi kõnealuse naisterahva kohta, kes ahistamisskandaali keskmesse on sattunud: tema ei olnud meie tiimi osa ja tema eest ma rääkida ei oska.»

Kes on see salapärane naine, kes enda isikut kiivalt kaitseb? Peol viibinud naisterahvad keelduvad nime ütlemast: «Me ei võta endale vastutust avaldada tema nimi. Ta on 30-aastane naine, kes teadis, mida tegi ja meedia poole pöördumine ei olnud juhuslik,» kinnitab delegatsiooni liige. «Ta ütles meile kohe, et valimised on tulemas ja tal on tutvusi ajakirjanduses, ta ei jäta seda nii ja ta viib Taavi Rõivase alla,» meenutab teine liige. «Me keegi ei näinud toimunud situatsiooni, aga me ei tea ka, kas peaksime seda naisterahvast usaldama: ehk on tõde kusagil vahepeal. Fakt on aga, et meenutused toimunust on vahepealsel ajal korduvalt muutunud,» nendib ohvri endaga pärast intsidenti rääkinud naisterahvas. «Seksuaalne ahistamine on räige süüdistus ja kui see tõepoolest aset leidis, tulnuks kõigepealt politseisse pöörduda,» leiab üks Elu24'ga rääkinud delegatsiooni liige.

Taavi Rõivast seksuaalses ahistamises süüdistatav naisterahvas ei ole tänaseni politsei poole pöördunud, kinnitas politsei pressiesindaja Seiko Kuik.