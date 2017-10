Taavi Rõivase seksiskandaali artikli autor Liisa Tagel räägib suu puhtaks!

«See lugu, mis meieni jõudis, ei ole ebasünnis tantsimine ja käepuudutus!» kommenteeris Tagel. Saatejuht Pille Minev küsis: «Miks ohver Katrin läks vabatahtlikult külmikute vahele? Miks ta ei läinud ära, kui tants oli ebameeldiv ja ligilitsuv?»

«Kõik naised on olnud olukorras, kus Sa teed halvas olukorras head nägu. Oleme kõik naernud olukorras, kus meil on väga halb. Tegu on ikkagi Eesti endise peaministriga, kelle kuvand on tore pereinimene,» kommenteeris Tagel.

Kes kannatas antud loost kõige rohkem - kas ohver või Rõivase perekond? Ajakirjaniku arvates oli Rõivas kindel kaotaja.