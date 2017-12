Juutuuber tunnistas, et ta tappis lolli trikki tehes oma poiss-sõbra

20-aastane Monalisa Perez ütles uurijatele, et ta vajutas 26. juunil päästikule umbes kolmekümne sentimeetri kaugusel raamatust, mida hoidis käes Pedro Ruiz III, vahendab BBC News.

Naise sõnul arvasid nad, et paks raamat püüab kuuli kinni ja nad mõlemad saavutavad ohtliku triki abil internetis suure kuulsuse. 22-aastane Ruiz suri rinnakorvi saadud kuulihaava tõttu.

Perez tunnistas end süüdi teise astme tapmises. Kohtus saavutatud kokkuleppe kohaselt läheb naine kuueks kuuks reaalselt vangi ja saab kümneaastase tingimisi karistuse. Lisaks sai ta eluaegse tulirelvade omamise keelu.

Paar postitas Youtube'i sageli videoid erinevatest trikkidest. Näiteks sai näha, kuidas Ruiz kukkus puu otsast alla või hüppas majakatuselt basseini.

Mõned tunnid enne saatuslikku tulistamist säutsus Perez, et ta kavateb koos Ruiziga filmida «ühe maailma kõige ohtlikuma video». Perez väitis hiljem uurijatele, et Ruiz veenis teda trikki tegema, näidates raamatuid, mida ta oli ise tulistanud ja millest kuul ei olnud läbi läinud.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever HIS idea not MINE