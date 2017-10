Pildid: lambad vallutasid Lyoni andmaks märku, et farmerid hundirünnakutest tüdinenud

Farmerite sõnul taastati Prantsusmaal hundipopulatsioon 1990. aastatel, kuid see on kahju toonud, kuna need metsloomad ründavad sageli lambakarju, edastab The Telegraph.

Lambad Lyoni kesklinnas / LAURENT CIPRIANI/AP

Aveyroni piirkonna lambad saavad karjamaadel vabalt liikuda ja seda põhjusel, et nende lammaste piimast saab parimat roquefort’i juustu. Kuna lambaid jääb huntide tegevuse tõttu vähemaks, siis mõjutab see ka juustutootmist.

Lambakasvataja François Giacobbi sõnul on Aveyroni piirkonnas vaid käputäis hunte ja umbes 800 000 lammast, kuid need hundid suudavad murda väga palju lambaid.

Lambad Lyoni kesklinnas / LAURENT CIPRIANI/AP

Giaccobi lisas, et lambakarju valvavad parima väljaõppega tugevad lambakoerad ja karjamaade ümber on elektriaiad, kuid need ei ole hunte eriti tagasi hoidnud.

Lambad Lyoni kesklinnas / LAURENT CIPRIANI/AP

Prantsuse lambakasvatajate ühenduse teatel tapsid hundid möödunud aastal üle 8000 lamba, ohvriks langesid peamiselt riigi kaguosas kasvatatud lambad.

Selle aasta üheksa kuuga on Prantsusmaal kaotanud huntide tõttu elu 4153 lammast. Eriti palju lambaohvreid on olnud Aveyronis, kus on elu kaotanud 50 lammast.

Jahimehed tohivad aastas tappa kuni 32 hunti, kuid kui hundid ohustavad otseselt lambakarju, siis tohivad farmerid ise lasta maha veel kaheksa hunti.

Lambakasvatajate ühenduse arvates ei taha valitsus hundiprobleemiga tegeleda ja kogu vastutus lammaste tapmise eest pannakse lambakasvatajate õlgadele. Uue seaduse kohaselt peavad lambakasvatajad esitama tõendid, et nad on piisavalt oma lambakarju kaitsnud, saamaks hundirünnakutes kaotatud lammaste eest rahalist kompensatsiooni.

Lambad Lyoni kesklinnas / LAURENT CIPRIANI/AP

Farmerid nõudsid eile Lyonis toimunud demonstratsioonile õigust lasta kohe maha hundid, kes otseselt lambakarja ähvardavad. Nad kutsusid valitsus üles nullrünnaku poliitikale, sest kui hundirünnakud jätkuvad ja nad saavad ka edaspidi suurt kahju, siis ei ole neil mõtet lambaid pidada. See mõjutab elu maal, suretades välja külad ja elustiili.

Hundi- ja looduskaitsjate sõnul ei ole Prantsusmaal nii palju hunte, et nad suudaksid suuri lambakarju murda. Nende arvates võtab valitsus arvesse vaid lambakasvatajate seisukohti, kuid mitte hundikaitsjate omasid. Nende sõnul saavad lambakasvatajad iga hundi poolt tapetud lamba eest suure summa, mille eest saab uue lamba osta ja seda isegi juhtudel, kui farmeril ei ole lamba tapmise kohta tõendusmaterjali.

Ametlike andemete kohaselt elab Prantsusmaa 101 departemangust hunte 30 departemangus ning hunte on nähtud ka pealinna Pariisi lähedastes metsades.