Tippkoomik Russell Brand: ma olen vaeseks jäänud

42-aastane Russell, kellel on abikaasa Laura Gallagheriga 11-kuune tütar Mabel, on luksusliku elustiili ja heldusega oma vara hakkama pannud, kirjutas Mail on Sunday.

«Ma elan palgapäevast palgapäevani. Mul on raha vaid hädavahaliku jaoks. Olen väga palju heategevuseks andnud ja liiga palju toredaid asju ostnud. Ma ei pööranud lepingutele tähelepanu. Nüüd pean terve ülejäänud elu tööinimene olema,» seletas Brand.