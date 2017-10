Kuulsused, kes on kannatanud söömishäirete all

Lily Collins / Scanpix

Lily Collins. 27-aastane näitlejatar avaldas just, et samastub oma söömishäirete all kannatava tegelaskujuga filmist «To the Bone» omaenda kogemustest lähtuvalt. Naine kannatas söömishäirete all teismelisena ja ta leiab, et on oluline tõstatada teema, mis on siiani osaliselt tabu.

Gabourey Sidibe / Robyn BECK / Scanpix

Gabourey Sidibe. Populaarse sarja «Empire» staar rääkis, et kannatas raskekujulise depressiooni all, mis viis ta buliimiani. «Ma jõin klaasi vett ja sõin viilu leiba, et see siis välja oksendada,» sõnab ta lisades, et buliimiahood olid tal seotud depressiooniga, mitte niivõrd sooviga kaalu kaotada. Pärast maovähendusoperatsiooni on naise olukord märgatavalt paranenud ning ta sõnas, et tänu toitumisspetsialistile on ta suutnud oma söömise paremini kontrolli alla saada.

Zayn Malik / Scanpix

Zayn Malik. Endine poistebändi One Direction staar tunnistas, et ansambli populaarsuse tipul jättis ta pidevalt toidukordi vahele. Tuli ette, et see juhtus mimeid päevi järjest. Alles pärast bändist lahkumist mõistis mees, et ta kannatas söömishäire all ning sel hetkel ei mõistnud ta, millega tegemist oli.

MTV gala parimad riietujad, Demi Lovato / Alberto E. Rodriguez/AFP

Demi Lovato kannatas buliimia ja anoreksia all ning seda avalikkuse terava tähelepanu all. 18-aastaselt sisenes ta spetsiaalsesse programmi, mis samm-sammult aitas noorel staaril paremuse suunas liikuda. «Oli päevi, mil ma tahtsin lihtsalt voodisse jääda, sest ma häbenesin oma keha nii väga. See on pidev võitlus, millega ma pean arvatavasti igavesti ringa pistma,» sõnas Lovato ajakirjale People pärast raviasutusest lahkumist.

Zoe Kravitz / Matthew Eisman/AFP

Zoë Kravitzi võitlus buliimia ja anoreksiaga algas teismelisena ja jätkus täiskasvanueas. Kravitz ise peab põhjuseks kuulsust ja sellega kaasnevat survet.

Zosia Mamet / Scanpix

Zosia Mamet. Sarja «Tüdrukud» staar tunnistas, et on söömishäiretega võidelnud lapsepõlvest saati. «Ma pole kunagi olnud paks, aga minu peas on koletis, kes ütleb, et ma olen,» rääkis ta ajakirjale Glamour. Zosia usub ka, et tema ema söömishäire kandus osaliselt talle üle ning vormis tema käitumist.

Portia de Rossi / Scanpix

Portia de Rossi. Näitlejanna meenutab oma probleemseid söömisharjumusi ajast, mil ta modellina töötas. Vahel ei söönud naine tervelt 10 päeva järjest. Söömishäired jätkusid Portial ka täiskasvanueas ja oma rasketest kogemustest räägib ta raamatus «Unbearable Lightness».

Hilary Duff/McMullan/Sipa USA

Hilary Duff. Nagu paljud noored staarid, läks ka tema oma söömise kontrollimisega liiga kaugele. «Ma olin liiga kõhn ja see ei olnud üldse tervislik. Ma mäletan, kuidas mu käed pidevalt krampi tõmbusid, sest ma ei saanud piisavalt toitaineid,» sõnab näitlejanna, kes on nüüdseks leidnud oma toitumises tasakaalu.

Nicole Scherzinger / Scanpix

Nicole Scherzinger, kes on tuntud kui ansambli Pussycat Dolls´i liige ja talendisaate «X Factor» kohtunik, võitles tüdrukutebändi hiilgeaastatel buliimiga, mis kestis piinarikkad kaheksa aastat. Nicole on öelnud, et hoolimata edust oli see aeg tema jaoks masendav. «See on kohutav, halvav haigus. Ma teadsin, et see ei ole normaalne ja ma teen endale sellega haiget. See oli mu narkootikum, mu sõltuvus, lõputu kohutav ring,» sõnas ta intervjuus Cosmopolitanile. Täna üritab ta iga hinnaga söömisele teisiti läheneda, et mitte kunagi enam söömishäire lõksu langeda.