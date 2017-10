Naine väidab, et ta on liiga ilus, et armastust leida

Naise väitel saab ta tähelepanu igas vanuses meestelt, kes on aga vaid seksi peal väljas ning pööravad tähelepanu vaid tema välimusele ja mitte sügavamale sisule, vahendab Daily Mail.

Glamuursel naisel, kellel on oma Youtube´i kanal ja kes on vallaline juba 14 aastat, soovib leida tõelist armastust, mille keskmes ei oleks tema kaunis välimus.

Dawnil on neli last vanuses 17 kuni 22 ning ta väidab, et teda peetakse pidevalt oma tütre õeks ning et isegi tema laste sõbrad osutavad talle tähelepanu.

Naine sõnab, et teda on tabanud juba kerge paanika, et ta ei leiagi kunagi armastust. Samas teab naine oma väärtust ja sõnab, et paksude ja vanade meestega ta kohtingule minna ei kavatse. Dawni plaan on hoopis kolida Ameerikasse ja proovida armastuse otsinguid ookeani tagusel maal.