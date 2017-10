Prints Charlesi «kõlakas»: piraadid soodustavad kalaparvede vohamist

Charlesi sõnul olevat Somaalia piraatide tegevuse tõttu juba nii mõneski kalapüügikohas kalade arvukus hakanud suurenema, sest kalurid ei julge kala püüdma minna, kartes langeda piraatide kätte, edastab The Sun.

Somaalia piraat / Farah Abdi Warsameh/AP/Scanpix

«Somaalia ja selle lähiriikide vetes ei püüta kala juba ligi 15 aastat. See on andnud nii kaladele kui teistele mereloomadele võimaluse segamatult paljuneda. Uuringud on näidanud, et sealsetes vetes on aina suuremaid kalu,» teatas prints Maltal ookeanikeskkonnakaitse konverentsil.

Prints Charles / Steve Parsons/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kriitikute sõnul on Charlesi seisukoht jabur ja ärritav, sest Somaalia piraadid on alates 2012. aastast õudu ja hirmu külvanud ning rünnanud 103 laeva.

Rahvusvahelise merendusstatistika kohaselt on piraadid viimase viie aasta jooksul võtnud 1753 inimest pantvangi ja tapnud 12.

«Somaalia piraadid on sõna otseses mõttes kõrilõikajad, kellele ei lähe inimelu korda. Prints Charlesi seisukoht on nõme, kuida saab kalade arvukuse kasvu võrrelda kaotatud inimeludega,» teatas nüüdsipiraatluse ekspert Phil Campion, kes on osalenud mitmes Somaalia piraatidega peetud pantvangiläbirääkimistes.

India ookeanil piraate jahtinud endise sõduri Stephen Beardsley teatel ei saa piraate nimetada keskkonnasõbralikeks, sest nad resostavad merevett mitmel viisil, kaasa arvatud ebakvaliteetse laevakütusega ja tapavad mõttettult mereloomi.