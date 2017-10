Palju õnne! Sepo Seeman sai vanaisaks

Tema vanima poja Aleksandri (24) perre sündis 14. septembril poeg, kes sai nimeks Rudolf Heinrich Seeman.

The Blinking Lights. Aleksander Seeman keskel / Promo

"Loomulikult olen ma väga uhke ja see on väga tore uudis," muheleb Sepo ning lisab tundlikult: "See kõik on väga õhkõrn, ilus ja habras ja las see jääb pereringi." Nii palju värske vanaisa siiski veel lisab, et põnn sai oma uhke ja kõlava nime vanavanaisade järgi.

Refereeritud Krooikast