Foto: vanad mehed! Vaata, milline näeb välja Bedwetters nüüd

Liikmed taaskohtusid Universal Music Balticu sünnipäevapeol, kus tehti koos meeleolukas pilt.

Bedwettersi karjääri tupphetk oli 2007. aastal kui nad nomineeriti MTV muusikaauhindadele «Euroopa uute helide» kategoorias. Järgmiste kuude jooksul seljatas bänd mitmeid teisi ja ühtlasi ka palju nimekamaid ansambleid. 1. novembril toimunud MTV muusikaauhindade galal Münchenis võitis bänd «Euroopa uue heli» tiitli ning esines otse-eetris miljonitele televaatajatele.

Euroopa muusikaauhindade jagamisel «Euroopa uue heli» kategoorias finaali pääsenud Eesti pungipunt Bedwetters ei varjanud eile Tallinna lennujaamas enne Müncheni lennukile minekut üüratut rõõmu saavutuse üle. / Mihkel Maripuu

Bedwetters kogus laiemat kuulsust ja leidis rohkelt kajastust meedias. Novembri lõpul sai alguse väike tuur, mis lõppes detsembri esimestel päevadel. Järgnesid mitmed etteasted televisioonis.

Täna on Bedwettersi liikmed siiani head sõbrad: Joopsep, Karl-Kristjan ja Kaspar on tegevad muusikas ning Rauno Kutti on sotsiaalmeedia guru.