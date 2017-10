Las Vegase kontserdipaigas kuulirahe all lamanud paar pääses eluga

Ühel esimesel meediasse jõudnud fotol on näha põgenevaid inimesi ning ühte paari maas lamamas, mees kaitses oma kehaga naist, edastab Daily Mail.

Foto ilmumise järgselt arvati, et see paar hukkus, kuid nüüd ilmnes, et nad pääsesid kuulirahest eluga ja põgenesid.

Las vegase festivalil toimus tulistamine, pildil põgenevad inimesed / David Becker/AFP/Scanpix

Maas lamanud paarist tegi foto agentuuri Getty fotograaf David Becker, kes samuti kinnitas kahe kantrimuusikafänni pääsemist.

Kantrimuusikafestivalil Route 91 Harvest leidis aset tulistamine, pildil olev paar pääses eluga / David Becker/AFP/Scanpix

Becker oli üks esimesi, kes jõudis sündmuspaika ja tegi seal fotosid. Nimetatud foto tegemise ajal ei olnud fotograafile selge, kas naine on elus või surnud, sest ta silmad olid kinni ja mees katsus naise põske.

«Ma ei teadnud, mis selle naisega oli, kuid oli aru saada, et mees kaitses naist oma kehaga. Mõni hetk pärast foto tegemist aitas mees naise püsti ja nad jooksid nii kiiresti kui suutsid sündmuskohalt ära,» teatas fotograaf.

Beckeri sõnul oli ta Las Vegase Route 91 Harvest kantrimuusikafestivali ametlik fotograaf. Ta oli lõpetanud külastajate pildistamise ja läks meediatelki, kuid siis kuulis laske ja inimeste karjumist. Ta läks tagasi, riskides oma eluga.

«Läksin telgist välja vaatama, et mis juhtus. Turvatöötaja arvas, et kuskil lastakse ilutulestikurakette. See mind ei huvitanud ja läksin telki tagasi, kuid siis kuulsin teistsugust heli ja karjumist, sain aru, et kõik ei ole korras,» meenutas fotograaf.

Becker haaras oma kaamera ja jäädvustas, kuidas paanikas rahvas põgenes, nähes inimeste nägudelt hirmu peegeldumas.

Las Vegase kantrimuusikafestivalil kuulide eest põgenenud / David Becker/AFP/Scanpix

Fotograaf lisas, et järsku kustus kontserdipaigas osa valgustusest ja ta jäädvustas peaaegu pimedas ning selle tõttu ta ei olnud kindel, mis või kes talle kaamera ette jäi.

«Olin põgenejatest pilte tegemas kui minu juures komistas koos mehega jooksnud naine. Mees langes kohe talle peale, et teda kaitsta. Olles end mõnda aega kogunud, hüppasid nad püsti ja jooksid kiiresti edasi,» sõnas fotograaf.

Beckeri teatel jõudis talle alles siis täieslikult kohale, et festivalil toimus tulistamine, kui politsei ala ümber piiras.

Fotograafi sõnul pääses nimetatud paar eluga, kuid ta piltidele jäid ka need, kellel nii hästi ei läinud.

Inimestest tühjenenud festivalipaik / David Becker/AFP/Scanpix

USA meedia teatel hukkus tulistaja Stephen Paddocki käe läbi 58 inimest ja üle 500 sai vigastada. Tulistaja võttis endalt ise elu, kuid ta teo motiiv on seni selgusetu.

Las Vegase kantrimuusikafestivali külastajad põgenesid tulistaja eest / David Becker/AFP/Scanpix