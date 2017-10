Jahmunud Mihkel Raud: kuidas ma ikkagi lastele seletan, et osa inimesi on neegrid?

Mihkel oli jalutamas Kadrioru pargis, kui tuttav õpetaja jalutas vastu.

«Rääkisime sellest ja teisest, õpetajate palgast ja muust, ning siis pöörast ta oma pruunid silmad minu poole ja küsis: «Aga kuidas ma ikkagi seletan lastele, et osa inimesi on neegrid?»» Kahe lapse isa mitte ei jahmatanud selle kurikuulsa n-sõna kasutus vaid asjaolu, et inimesed tunnevad jätkuvalt vajadust lastele kõike seletada.



Kuidas teie oma võsukestele elu- ja maailmaasju seletate ja kas peate seda vajalikuks?