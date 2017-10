Tillikas: Hugh Hefneri kallim sai päranduseks mitu head miljonit

See ei vasta TMZ väitel tõele. Hefner olevat oma viimasele naisele Crystal Harrisele, kellega ta 2012. aastal abiellus, jätnud 7 miljonit dollarit.

Legendaarse erootikaajakirja asutaja maeti laupäeval omaste ja lähimate alluvate ringis Los Angelese Westwoodi kalmistule Playboy esimese kaanetüdruku Marilyn Monroe hauakambri kõrval asuvasse krüpti, mille Hefner oli ostnud juba 1992. aastal 75 000 dollari eest.

Meesteajakirja Playboy looja Hugh Hefner suri 27. septembril olles 91-aastane, tema elutööd jätkab ta lastest kõige noorem, 26-aastane poeg Cooper Hefner.

Väljaande The Independent andmetel on Cooper Hefner ta isa asutatud Playboy Enterprise’i tegevjuht ja meediafirma HOP asutaja. Oletatakse, et just Cooper on see, kes saab suurima osa oma isa kümnetesse miljonitesse dollaritesse ulatuvast pärandist. Lisaks Cooperile on Hefneril veel kolm last.

2016. aastal loobus Playboy ajutiselt naiste alastifotode avaldamisest, kuid kui Cooper Hefner uuesti firmasse tagasi tuli, hakati taas alastipilte avaldama.