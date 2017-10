Galerii: sügisesed moesaladused avanesid Deja Vu värvikal moeetendusel!

Seepärast oli möödunud laupäev, 23.09 Lounge Deja Vu puupüsti täis moehuvilisi, kes olid kogunenud MOOD peoõhtule, et olla esimeste seas COCO Boutique uue kollektsiooniga tutvumisel! COCO Boutique asub aadressil Toompuiestee 27. MOOD peoõhtu tõi lavale COCO Boutique uhiuue moekollektsiooni, mis andis aimu selle sügise uutest ja julgetest moejoontest! Vaatemänguline moeetendus, mille oli kokku pannud stilist Anatoli Ein, jagas hulgaliselt uusi nippe ja trikke, mis sel sügisel moejanuliste must have ja must do'deks on! Kui sina peoõhtule ei jõudnud, kuid soovid siiski värskeimate moesaladustega kursis olla, siis piilu galeriid!