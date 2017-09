TFW 2017/ Riina Põldroos sukeldub moenädalaks vetesügavustesse ning toob lavale muinasjutulised näkineiud

Riina Põldroos on auhinnatud Eesti moedisainer, kes on tuntud oma kergelt õhulise, naiselikult terava ja muinasjutuliselt unistava stiili poolest. Loomingu ilu tuleb igatsusest puutumata sügava metsiku looduse ja muinasjuttude järele keset pragmaatilist urbanistlikku keskkonda. Kaubamärk koosneb põhiliselt õhtukleitidest ja kokteilkleitidest, väikestest käekottidest ning uuena ka käsitsi poolvääriskividest nikerdatud ehetest. Kogu looming valmib käsitööna disaineri stuudios ning selle kandjaks on naine, kelles on seda ürgset nõiduslikku muinasjutulist võimu, mis ületab kõik nõudmised rollidele, erialadele, tugevustele ja nõrkustele. Iga naine on jumalanna, iga kleit on tantsija. Need esemed on loodud, et tähistada erilisi hetki, aga ka igapäeva, millest lähemalt vaadates koosnebki elu katkematu ilu ja müsteerium. Riina looming on selle pühitsus. Riina Põldroosi värskeim kollektsioon tuleb Tallinn Fashion Weeki raames esitlusele laupäeval, 14. oktoobril kell 21.00 Vaba Laval toimuval Embassy of Fashioni etendusel. Embassy of Fashion showroom asub aadressil Tatari 6, 2. korrus.