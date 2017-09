Mallukas tõttab appi pimedale mehele, kelle ees vallavalitsus «ukse kinni» lõi

«Mulle sõbranna eile kirjutas, et kas ma «Kuuuurijat» vaatan, et seal on nii kurb lugu kahest Elva/Rõngu mehest et, kas ma saaksin midagi selle suhtes teha,» alustab Mallukas oma järjekordset «üks heategu päevas» lugu.

«Ühesõnaga elavad Elvas kaks meest, Avo ja Raivo. Esimene neist pime ja teine ratastoolis. Mõlemal on tunne, et Elva linnavalitsus ei aita neid nii, nagu peaks. Raivo fotostuudio ruumid võeti talt ära, sest ta julges «Elva linna sööklat meedias halvasti näidata» kui ta andis inteka teemal, et tal pole ratastooliga võimalik sööklasse saada, et endale süüa osta.» Mallukale läks eriti südamesse Avo lugu: «Nimelt on ta suhkruhaiguse tõttu kaotanud nägemise ja mõlemad neerud. Viimase tõttu peab ta käima 3x nädalas Tartus dialüüsis, mille eest vallavalitsus kasseerib temalt igakuiselt 160€. Arvestamata seda, et inimesele jääb kuus söögiraha 57€! Tema kuine sissetulek on vaid 380€! Minu meelest see pole kuigi normaalne, et ta umbes poole peab selle jaoks ära andma, et lihtsalt elus püsida.»

Uskumatuna tunduv lugu jõuab ka Rõngu vallavanema Aivar Kuuskvere kõrvadesse, mille peale härra ametnik vastab, et neid «nõrgukesi ja väetikesi» nii palju, et kes neid ikka jõuaks aidata ja soovitab härral hoopis hoolekodusse pöörduda.

Mallukal on «selliste» inimeste osas enda arvamus: «Mul on piinlik, et me elame riigis, kus riik ei hooli nendest, kellel abi vaja. Mul on kahju, et asjadega tegeletakse ainult siis, kui see meediasse lohistatakse ja piinlik, et isegi SIIS näkku valetatakse. Nõrgemaid tuleb ju aidata! Alati! Kas kõigile seda õpetatud ei ole? Ja Avo ei ole üks nendest, kes käsi pikalt ees kuskil lihtsalt kerjaks.»

