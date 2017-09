TFW 2017 / Kuldnõela nominent Kristina Viirpalu loob läbi filigraanse käsitöö imekaunist kõrgmoodi

Viirpalu uusim kollektsioon koosneb vaoshoitud ja minimalistlikes värvitoonides õhtukleitidest ning mantlitest. Klassikaliselt elegantse maheda värvigamma taga peituvad aga jõulised naiselikud lõiked ja ülimalt peen käsitöö. Lõigetes on viiteid eelmise sajandi erinevatele kümnenditele ja nende ühendavaks jooneks on sensuaalne naiselikkus kaasaegses võtmes, millesse on omakorda põimitud Eesti käsitöötraditsioonid.

Moekunstnik Kristina Viirpalu hindab vanade käsitöötehnikate ilu ja filigraansust ning ammutab inspiratsiooni just neist. Tema moeateljee KV Couture on Tallinna vanalinnas juba 10 aastat hääbuvaid käsitööoskuseid au sees hoidnud ning tänapäeva kiire elutempo kiuste aeglase käsitööna valmivat kõrgmoodi loonud. Ainsana Eestis kasutatakse Kristina ateljees iga toote tegemisel aeganõudvat käsitsi kudumist ja tikkimist - piste piste haaval, pärl pärli järel, üks õieleht ja pitsdetail korraga. Iga toode on eriline ja ainulaadne, algusest lõpuni käsitöö, samuti lisab disainile aktsenti tikkija eripärane ja unikaalne käekiri ning kandja temperament. Kristina on inspiratsiooni saanud Eesti traditsioonilistest käsitöövõtetest ja mustritest, võttes üle parimad tehnikad ja kauneimad jooned ning tuues need tänapäevasesse couture-maailma. Disaineri ühe lemmiktehnikana kasutatakse Eesti käsitöö tõelist pärli ehk imepeenena kootud Haapsalu salli, mis on pärit 19. sajandist. Võttes inspiratsiooniks tolleaegse romantismivaimu ja vanad tikandite motiivid ning mustrid, muundab Kristina selle traditsioonilise tehnika võtted äratuntavalt isikupäraseks ja kordumatuks moeloominguks, kus ühe kleidi valmimiseks võib kuluda mitu kuud.

Kuldnõela žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Kristina Viirpalu loomingut järgnevalt: "Kristina Viirpalu oleks justkui vaba manitsustest, kammitsatest ja reeglitest, mis siin kandis üldisemalt on omased. Tema käekiri on pigem pulbitsev, kirglik ja lõunaeuroopalikult lopsakas kui põhjamaiselt jahe. Tema loodud luksusmoes on palju sümboli staatusse tõusnud ideid, Haapsalu salli haldjakleitidest kuni tikitud bodideni välja, milles saavad kokku tants, draama, iidsed rahvusmotiivid ja kaasaja kirgede torm. Kristina Viirpalu tuntus ei lõpe Eestimaa piiridega - tema loomingu kandjaid on nii Läänemere taga kui ka kaugemal ning just viimasel hooajal tuleb õiglaselt esile tõsta tema saavutused rahvusvahelisel moeareenil."

Kristina Viirpalu värske kollektsioon jõuab Tallinn Fashion Weeki raames lavale kolmapäeval, 11. oktoobril kell 20.00 Vaba Laval toimuval Kuldnõela galal. Kristina Viirpalu on nomineeritud Kuldnõela auhinnale.