TFW 2017/ Hõbenõela nominent Xenia Joost esitleb Tallinn Fashion Weekil uut noortebrändi

Noortele ja noortemeelsetele mõeldud rõivabränd on inspireeritud tänapäeva siltideta ühiskonnast, kus tüdrukud võivad olla rallisõitjad ning poisid kanda roosat. Bränd ise on tugeva tänavastiili suunitlusega ning fookuses on riided, milles aktiivsed lapsed ja noored tunnevad ennast iseendana ja mugavalt. “Oma disainis olen mõelnud selle peale, et kõik tooted oleksid sooneutraalsed, mis ei tähenda tingimata ainult must-valget värvigammat. REBELLIONAIRESi prindid on ja jäävad alati iseloomuga ja maksimalistlikud” iseloomustab Xenia Joost, “Valitud printide osas oleme teinud koostööd ka graafilise disaineri ja tuntud blogija Helene Vetikuga”.

Kuldnõela gala raames esitlusele tulev kollektsioon näitab disaineri viimase aasta tegemisi. Ainueksemplaridest erikollektsioon on ekstravagantsem, kuid sama julgete printidega nagu igapäevaselt kantavam REBELLIONAIRESi põhikollektsioon. Oma tootmises kasutab REBELLIONAIRES võimalikult palju kangaid ja tootmisviise, mis ei saastaks keskkonda ning oleksid jätkusuutlikud. Lisaks REBELLIONAIRESi erikollektsioonile jõuavad lavale ka Vietnami moenädalaks loodud rõivad.

Xenia Joosti nimi ei vaja Eesti moepublikule tutvustamist – kahtlemata on tegemist ühe silmapaistvaima ning töökaima noore moeloojaga. Pärast õpinguid Tartu Ülikoolis ning Eesti Kunstiakadeemias täiendas Xenia end maailmakuulsa moedisaineri Vivienne Westwoodi juures ning töötas seejärel aastaid kodumaise jaekaubanduse lipulaeva Baltika alla kuuluvate brändide Montoni ja Ivo Nikkolo disainerina. Ligi 10 aastat tagasi alguse saanud omanimelise brändi all loob Xenia minimalistlikke rõivaid, mille muudavad unikaalseks erilised lõiked, läbimõeldud värvi- ja materjalivalik ning Xeniale omane slaavilik detailitunnetus. Hetkel peamiselt Vietnamis tegutsev Joost on oma loomingut esitlenud lisaks endisele ning praegusele kodumaale ka Venemaal, Hiinas, Jaapanis ja New Yorgis ning loob kollektsioone ka kahele rahvusvahelisele moebrändile.

Kuldnõela žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Xenia Joosti loomingut järgnevalt: "Xenia Joost tõusis oma julgete siluettide ja disainikeelega esile juba Eestis tegutsedes ning tema ulja vormiga rõivaid, kus ühinevad ida filosoofia ja lääne praktiline meel, saab siin tänaseni osta. Vietnamis on Eesti talent aga leidnud oma tõelise mina. Xenia kasutab rahu ja mässu, rebitud detaile ja litreid, enneolematuid lõikeid ja väga vaoshoitud vorme nii, nagu mitte keegi teine ei Eesti ega kogu maailma moeareenil. Tähelepanu väärivad tema traditsioonilisest ninnu-nännust vabad kollektsioonid julgetele pisikestele isiksustele ja eriti punkidele põnnidele."

Xenia Joosti värske kollektsioon tuleb Tallinn Fashion Weeki raames esitlusele kolmapäeval, 11. oktoobril kell 20.00 Vaba Laval toimuval Kuldnõela galal. Xenia Joost on nomineeritud Hõbenõela auhinnale.