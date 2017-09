Video: kas ainult sügisesel ja kevadisel pööripäeval saab muna püsti seisma panna?

Sügisesest pööripäevast alates ületab öö pikkus põhjapoolkeral päeva pikkuse, lõunapoolkeral aga ületab päeva pikkus öö pikkuse.

Väite järgi saab pööripäevadel, kuid eelkõige sügisesel ja kevadisel pööripäeval, panna kanamuna otsale seisma ja ta ei kuku ümber.

Munad / Panther Media/Scanpix

Teooria järgi on pööripäevadel Maa gravitatsioon erinev ja tugevam, mille tõttu on mitmeid objekte, kaasa arvatud muna, võimalik püsti seisma panna.

Muna / Kuvatõmmis/Youtube

Sotsiaalmeedias kommenteerinute sõnul on nad näiteks üritanud ka põrandaharja, nuga, lusikat ja muid kodumajapidamises olevaid esemeid, mis tavaliselt ise püsti ei ole, püsti seisma panna.

Youtube'is on videoid, millel teadlased selgitavad, et muna on võimalik seisma panna ükskõik, millisel ajal, mitte ainult sügisesel ja kevadisel pööripäeval. Päeva ja öö pikkuse muutumine poolkeradel ei mõjuta munade püsti olemist.