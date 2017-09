Pildid ja video: Mehhiko päästjad üritavad maavärinas varisenud koolist leida 12-aastast Frida Sofiat ja ta sõpru

The Guardiani andmetel on Mehhiko päästjad leidnud seni üle 200 hukkunu, kelle seas on ka 20 last, kes kaotasid elu Mexico Enrique Rébsameni kooli varisemisel.

Otsingu- ja päästeoperatsioon Mexicos Enrique Rébsameni koolis / Miguel Tovar/AP/Scanpix

Päästjate sõnul on varingu all lapsi elus ja neid otsitakse. Täna varahommikul kell 4.30 kohaliku aja järgi arvati, et leiti kaks elusolevat tüdrukut, kuid see osutus valehäireks. Siiski nähti ühe, umbes seitsmeaastase lapse kätt ja talle sai ulatada veepudeli. Tema päästmiseks tuleb eemaldada hoonetükke ükshaaval, et laps rohkem vigastada ei saaks.

Kadunud laste vanemate teatel said maavärina ajal koolis olnud, kuid ellujäänud lastelt sõnumi. Üks lastest on 12-aastane Frida Sofia, kes sai nii oma pere kui viie sõbraga kontakti ja nad peaks olema varisenud koolihoones.

Mehhiko meedia ja elanikud elavad kaasa Frida Sofia otsingutele, kuid loodetakse, et ka tüdruku sõbrad on elus.

Otsingu- ja päästetööd maavärinajärgses Mexicos / Rebecca Blackwell/AP/Scanpix

Päästjate teatel õnnestus neil jõuda paika, kus tüdruk ja ta sõbrad olevat viimati olnud, kuid sealt neid ei leitud. Otsinguid jätkatakse ja nad loodetakse lõpuks leida.

Otsingu- ja päästetööd Mexicos Enrique Rébsameni koolis / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Mehhiko telejaamad edastavad varisenud koolihoones käivatest otsingu- ja päästetöödest otsepilti, et Frida Sofia ja teiste laste leidmist mitte maha magada.

Mexico Enrique Rébsameni kooli varingus hukkus senistel andmetel 21 last ja neli õpetajat. Veel 30 lapse ja mitme õpetaja asukoha kohta andmed puuduvad.

Kadunud laste vanemad kogunesid kooli juurde ja loodavad, et nende lapsed on elus.

Otsingu- ja päästetööd Mexicos Enrique Rébsameni koolis / MONTSERRAT LOPEZ/imago/Xinhua/scanpix

Mehhiklaste jaoks on šokeerivaks asjaolu, et nüüdne maavärin leidis aset 19. septembril ehk samal kuupäeval, mil toimus 1985. aasta ohvriterohke maavärin.