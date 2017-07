Ott Lepland ja Liis Lemsalu esindavad Eestit mainekal muusikafestivalil!

Tegemist on märkimisväärse muusikafestivaliga, mida korraldatakse Lätis juba kolmandat suve. Eelnevatel aastatel on Eestit esindanud laulja Uku Suviste.

Meie staarid on Jurmalasse kenasti kohale jõudnud ja valmistuvad eelseisvateks esinemisteks.

Oleme tähtsad... Esimene intervjuu Jūrmalas. #laimavaikule #laimarendezvous A post shared by Ott Lepland (@ott.lepland) on Jul 21, 2017 at 3:50am PDT