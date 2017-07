«Meedium on sõnum» ja «globaalne küla» käikulaskja Marshall McLuhan saab 160-aastaseks

McLuhanit peetakse 20. sajandi üheks tähtsamaks filosoofiks, intellektuaaliks ja futuristiks, kelle meediauuringud olid teedrajavad ja mõjutasid mitmeid elualasid, edastab The Sun.

Marshall McLuhan 1945. aastal / wikipedia.org

Mc Luhani sulest on sellised teosed nagu 1951. aasta «The Mechanical Bride», milles ta kritiseerib reklaamitööstust ja popkultuuri ning 1962. aasta «The Gutenberg Galaxy», milles ta annab ülevaate, kuidas trükikunst lääne tsivilisatsiooni muutis.

Kanada filosoofi kõige kuulsamaks fraasiks on «meedium on sõnum», mis tähendab, et meedia ise on sündmuse loojaks.

Mc Luhani arusaama järgi keskenduvad inimsed sõnumi sisule, kuid neil jääb märkamata, kuidas meedium neid ja ühiskonda mõjutab ja muudab. Meediumi mõju jõuab alles siis kohale, kui ühiskondlikud tavad, harjumused, väärtused ja tegevused on massikommunikatsionivahendi tõttu muutunud.

Tänapäeval leidub nii tsentraliseeritud massimeediat kui seinast seina alternatiivmeediat, luues olukorra, et enam ei ole meediatarbija ainult tarbija, vaid ka ise autor.

Meediumirohkel infomaastikul on palju manipulatsioonimehhanisme, mille suhtes tuleb olla tähelepanelik ehk kogu info tasuks lasta läbi oma arusaamade filtri ja olla kriitiliselt meelestatud.

Mc Luhani suust tuli ka teine kuulus väljend «globaalne küla», milles maailma nähakse ühtse kogukonnana. Selle «küla» tekke taga on trasnspordi- ja sidesüsteemid, massimeedia, rahvasteränne ja üleilmsed probleemid, mida saab inimkond vaid koos lahendada.

«Globaalset küla» seostatakse piirkondlike kultuurierinevuste kadumise ja lääneliku suurlinliku kultuuri levikuga.

Mc Luhan ennustas ligi 30 aastat enne interneti sündi, et midagi sellist on tulevikus olemas.

«Järgmine meedium, ükskõik mis see ka on, võimalik et meie teadvuse laiendus, liidab televisiooni ja arvutiuuringud. Tulevikus on olemas kommunikatsiooniisntrumente, mis on kõigile kättesaadavad ja kõiki omavahel ühendavad,» teatas kanadalane aastaid tagasi.

Herbert Marshall McLuhan sündis 21. juuli 1911 Edmontonis ja suri 31. detsemberil 1980 Torontos.