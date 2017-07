Video ja pildid: Neil Armstrongi «Kuu koti» eest maksti ligi kaks miljonit dollarit

Phys.org teatel sai Kuu kivide kott uue omaniku esimese Kuu missiooni 48. aastapäeval, sest 21. juulil 1969. aastal astus Neil Armstrong esimesena Kuu pinnale öeldes ajalukku läinud lause: «That's one small step for a man, one giant leap for mankind» (See on väike samm inimesele, kuid tohutu hüpe inimkonna jaoks).

Neil Armstrong / Personalities/Scanpix

Apollo 11 missiooni Kuu kivimite ja pinnase kogumiseks mõeldud Contingency Lunar Sample Return Bag / HANDOUT/REUTERS

Neil Armstrongist 15 minutit hiljem astus Kuu pinnale kuumooduli piloot Edwin Aldrin. Kaks ameeriklasest astronauti olid Kuu pinnal kaks tundi ja 31 minutit, kogudes umbes 21 kilogrammi kivimeid ja pinnast.

Neil Armstrong ja Edwin Aldrin Kuul / General/

Apollo 11 missiooni Kuu moodul / Lightroom/NASA/

Oksjonimaja teatel on nüüd müüdud spetsiaalses kotis alles Kuu pinnalt pärit mikroskoopilisi kivi- ja pinnasejäänuseid.

Apollo 11 «Kuu kott», mida kasutas astronaut Neil Armstong / RICHARD DREW/AP

Oksjonimaja esindaja Joe Dunningi teatel tegi «Kuu koti» eest kõige suurema pakkumise anonüümseks jääda soovinud kollektsionäär. Pakkumine kestis viis minutit ja läks osalejate vahel üsna tuliseks.

Kuult pärit objektide kott kuulus varem Illinoisi advokaadile Nancy Carlsonile, kes ostis selle 2015. aastal 995 dollariga.

Apollo 11 Kuu kivimite ja pinnase kott / RICHARD DREW/AP

Sotheby’s oksjonimaja andmetel on Neil Armstrongi poolt kasutatud erikott ainus Apollo 11 missiooni ese, mis on erakätes. Pärast Apollo 11 missiooni ja Maale tagasi saabumist läks kõik sellega seonduv Smithsoniani instituudi lennu- ja kosmosemuuseumi.

Mingi vea tõttu jäi nimetatud kivimikott Johnsoni kosmosekeskusesse karpi ning töötajad olid juba valmis seda ära viskama, kuid nad pakkusid seda siis Kansases tegutsevale kosmosekollektsionäärile. See kollektsionäär sattus ebaseadusliku äritegevuse tõttu Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) uurimise alla ja talle kuuluv kollektsioon, kaasa arvatud Kuu kivimikott konfiskeeriti.

Tugevast skafandrimaterjalist kott vahetas mitu korda omanikku enne kui Illinoisi advokaat selle 2015. aastal ostis.

Sotheby oksjonimaja oksjonil müüdi Neil Armstrongi poolt kasutatud «Kuu kott» / JEWEL SAMAD/AFP

Advokaat lasi uurida, kas kotis võib olla Kuu kivimitest ja pinnasest jälgi, saades laboriuuringutes sellele positiivse vastuse. NASA tahtis kotti tagasi ja andis advokaadi kohtusse, kuid jäi kohtus kaotajaks ja advokaat pani koti müüki.