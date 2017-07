Uus armastus! Kati Saara Vatmann püüdis kinni eksootilise mehe!

Kati uueks kaaslaseks on Altveski vesiveski peremees Robert Borodin, kellel on eriti eksootilised juured. Mees on Siberist naasnud eestlaste ja Valgevene kreeklaste järeltulija. Noored armutuvid on otsustanud käivitada kultuurikeskuse, kus saab esimesi suveetendusi näha juba augustikuus. Lavale astub ka Kati isiklikult, vahendab Kroonika.