Video: «Troonide mängu» tegijad teatasid, et nende uus sari kannab pealkirja «Confederate»

Sarja loojad ja produtsendid on juba pilgu suunanud tulevikku, sest eile teatasid stsenaristidest produtsendid David Benioff ja Daniel Brett Weiss, et neil on käsil uus seriaal, mille pealkiri on «Confederate», edastab foxnews.com.

David Benioff (vasakul) ja Daniel Brett Weiss / Mike Blake/Reuters/Scanpix

Nii nagu «Troonide mäng», valmib ka uus sari tasulise kaabelkanali HBO jaoks.

«Confederate» räägib USA ajaloost, mil tekkis lõhe põhja- ja lõunaosariikides vahel, lõunaosariigid eraldusid ja kuulutasid välja konföderatsiooni ning lõpuks tekkis kodusõda.

Ameerika Riikide Konföderatsioon (The Confederate States of America) oli Põhja-Ameerikas 1861–1865 eksisteerinud riik.

Uue seriaali tegijate sõnul näitavad nad tõesti aset leidnud sündmusi ja ajalooliste isikute tegevust.

Samuti näidatakse, et orjanduslikes lõunaosariikides ei kadunud pärast kodusõja kaotust orjapidamine kohe, vaid selleks kulus aastakümneid.

Uues seriaalis jälgitakse USA lõunaosariikide vabadusvõitlejate, orjaküttide, poliitikute, aboolitsionistide, ajakirjanike ja orjakauplejate tegevust.

«Keskendume lõunaosariikidele, sest seni on tehtud seriaale ja filme rõhuga põhjaosariikidel ja president Abraham Lincolnil. Anname lõunale võimaluse oma sõna öelda,» teatasid Benioff ja Weiss.

Lisaks Weissile ja Benioffile vastutavad uue seriaali eest produtsendid Nichelle Tramble Spellman ja Malcolm Spellman.

«Meil oli seriaali «Confederate» idee juba mõnda aega õhus ja algselt oli plaanis teha film, kuid käsikiri ostus filmi jaoks liiga pikaks ja sellest sündis seriaal,» selgitas Weiss.

Emilia Clarke, David Benioff (vasakul) ja Daniel Weiss / George Nikitin/AP/Scanpix

Ta lisas, et koostöö HBOga on kulgenud ladusalt ning nende kogemus «Troonide mänguga» näitas, et selle kaabelkanali abil saavad teoks ka kõige fantaasiaküllasemad ideed.

Seriaali «Confederate» hakatakse tegema pärast «Troonide mängu» viimase hooaja lõppu.

Veel ei ole teada, kas sellesse seriaali kaasatakse «Troonide mängust» tuntud näitlejaid või valitakse täiesti uued näitlejad.