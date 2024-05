OOTAMATU MENU Läänemaa ripsmetehniku disainitud tagi sai tänu BSH-le kuulsaks: huvi selle vastu on inimestel väga suur

Aprilli keskel, kui Rakveres Aqva konverentsikeskuses toimus ripsmetehnikute meistrivõistlus, kirjutasime, et õhtujuht Brigitte Susanne Hundile hakkas ühe tehniku seljas olnud omanäoline tagi sedavõrd meeldima, et soovis temalt seda sõna otseses mõttes seljast ära osta.

«See on hindamatu,» nentis Läänemaalt pärit ripsmetehnik Sandra Nurme, lisades, et on kõik tagil olevad detailid ise kleepinud ja õmmelnud. «Ta tahtis, et ma näitaksin teistele ka, kui ägeda tagi ma olen teinud,» rääkis ta toona.