Raske haiguse küüsis kunstnik: täna tegin oma esimesed sammud

Raske haigusega maadlev Margus (36), kunstnikunimega Marc-us Art kirjutas mõned päevad tagasi oma blogis: «Minu soov on, et homme kui tuleb minu uus sünnipäev, ehk siis süstitakse mulle tagasi need terved rakud. Mul on natuke kergem olla, et saaksin libled rõõmuga vastu võtta ja hakata uut keha ehitama, kõik algab nullist nagu väike laps.»



Moskva kliinikus eile tehtud tüvirakkude siirdamise järel jagas Margus rõõmusõnumit sõprade ja toetajatega ning teatas, et kuupäev 19.07.2017 on tema uus sünnipäev. Päev hiljem rõõmustab Margus esimeste edusammude üle: «Täna tegin oma esimesed sammud, küll käiguraamiga, aga tegin, jeeeee!».

Kallis ravi saab võimalikuks üksnes tänu headele inimestele, kelle abiga koguti kokku raviks vajalik summa 50 000 eurot rekordilise 2 nädalaga.