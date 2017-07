Jennifer Lawrence hakkas Broadway etendusel oksele

Page Six kirjutab, et 26-aastane näitlejanna hüppas esmaspäeval keset etendust oma toolilt püsti ja mitmed inimesed nägid teda fuajees oksendamas.

«Uksehoidjad olid väga abivalmid ja tulid talle appi,» ütles pealtnägija.

George Orwelli raamatu põhjal valminud etendus on korduvalt vaatajatel südame pahaks ajanud - põhjuseks see, et show on väga vali ja šokeeriv.

Lawrence'i oksendamise põhjus polnud aga selles, vaid näitlejanna põdes lihtsalt kõhugrippi.