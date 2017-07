Iisraeli üliõpilane varastas Auschwitzist oma kunstiprojekti jaoks esemeid

Iisraeli ja Briti meedia teatel on varguse taga 27-aastane Rotem Bides, kes külastas Auschwitzi koonduslaager-muuseumi vähemalt kuuel korral, võttes iga kord sealt mõne eseme kaasa. Muuseumialal on sildid, mis keelavad objekte kaasa võtta, kuid üliõpilane eiras neid.

Auschwitzi koonduslaager-muuseumi peavärav / AGENCJA GAZETA/Reuters/Scanpix

Iisraeli Beit Berli kunstikolledži teatel kasutas Bides oma lõputöös Auschwitzist pärit esemeid ning kool eemaldas ta töö teiste lõputööde seast.

Bides sõnas, et ta lõputöö oli holokaustiteemaline ja selle tõttu vajas ta natside tõttu hukkunute esemeid ja teisi objekte kunagisest koonduslaagrist. Samuti kasutas ta selles projektis oma verd.

«Tundsin, et pean seda tegema. Miljonid inimesed kaotasid väärakate arusaamade ja julma režiimi tõttu elu. Näitasin, et inimeste arusaamad on erinevad ning muutuvad ajas ja ruumis. Ka kultuuriruumid on erinevad. Olen holokaustis ellu jäänu lapselaps, olles kolmas põlvkond. Ma ei rõhu sellele, et mu vanaisa oli Auschwitzis, mind huvitab, mida need inimesed kogesid ja mis saab siis, kui kõik holokausti kogenud on surnud. Holokaustist saab lihtsalt müüt,» teatas Bides.

Auschwitzi koonduslaager-muuseum / imago stock&people/imago/newspix/Scanpix

Bidesi lõputöö juhendaja, Iisraelis tunnustatud kunstnik Michael Naaman kaitses üliõpilast, et ta ei teinud midagi valesti.

«Ta üritas lõhkuda barjääre ja tabusid, mis seni ümbritsevad Teist maailmasõda, eriti aga juutidega juhtunut. Kunsti kaudu on võimalus sündmusi lahata,» teatas kunstnik.

Auschwitzi koonduslaager-muuseum / Alex Pantcykov/Sputnik/Scanpix

Ta lisas, et Bides ei varastanud Auschwitzist, vaid võttis objekte, et saada osa kunagi juhtunust. Ta suutis nende esemete abil luua kunstilise pildi kaua aega tagasi toimunud sündmusest.

Auschwitzi muuseum pöördus Iisraeli võimude poole, et üliõpilase poolt võetud esemed tagasi saada.

Auschwitzi koonduslaager-muuseum / STEFANO RELLANDINI/REUTERS/Scanpix

«See on valus ja kohutav. Auschwitz-Birkenau muuseum-memoriaal on kaitse all paik, olles holokausti ja Teise maailmasõja tõestusmaterjal. See koht peab jääma ka järgmistele põlvedele mälestamiseks. Isegi kui tegemist on kunstiprojektiga, on see ikkagi keelatud esemete abil kuulsuse otsimine,» teatasid muuseumi esindajad.

Auschwitzist on ka varem objekte varastatud. Kõige kuulsam juhtum pärineb 2009. aastast, mil vargad viisid kaasa Auschwitzi väravas oleva metallsildi «Arbeit Macht Frei» (Töö teeb vabaks). Hiljem leiti kolmeks osaks lõigatud silt üles, taastati ja see jõudis Auschwitzi muuseumi tagasi.