Meedium selgitab: miks Eesti kuulsuste pealtnäha suured eluarmastuse suhted purunevad?

Maria Katariina Kuusing / Tinc photo / Erakogu

«Inimesed, kes jagavad aktiivselt oma armuasju avalikkusega (Instagramis ja Facebookis) otsivad heakskiitu ühiskonnalt. Nende sisemine tasakaal ja rahulolu sõltub sellest, mida teised neist arvavad. Sellised inimesed ei ole sisimas tegelikult kunagi õnnelikud, sest ühest küljest soovivad nad oma ellu õnnestumisi, armastust, raha ja edu, kuid teisalt ei piisa neile sellest kunagi, sest tunnustust pole ju kunagi liiga palju!

Kui kaks inimest jagavad liiga palju oma suhet avalikkusega või räägivad liiga paljudele inimestele oma suhte probleeme või vahest ka ilusaid asju, siis kahe inimese vahele tuleb palju võõrast energiat. Võõraid mõtteid, tundeid, kadedust. See omakorda mõjutab suhte kvaliteeti ning need kaks inimest on väga mõjutatud võõrastest emotsioonidest ja mõtetest. Siis ei ole suhe enam puhas ja tasakaalukas ning väga keeruline on üles leida oma isiklikke tõelisi tundeid ja tõekspidamisi. Nii ei ole ainult suhetega, vaid ka teiste ettevõtmistega.

Kuulsus ei tee armastusele iseenesest midagi, kui osatakse oma suhte siseinfo hoida avalikkusest eemal. Kuulsused, kes hoiavad oma eraelu enda teada, teevad õigesti. Nii on armuasjad palju õnnelikumad ja tasakaalukamad. Ühe hea näitena võin tuua Tanja ja Mikk Saare. Nad on küll avalik paar, kuid hoiavad oma siseasjad ilusti varjus ja keskenduvad teineteisele, mitte selle suhte najalt kuulsuse teenimisele. Samuti on Stig Rästa ning tema kaaslane Karina väga õigesti käitunud: inimesed küll teavad nende suhtest, kuid neil pole võimalik toppida oma nina nende ellu.

Mina soovitan esialgu üldse mitte avalikkusele näidata, et oled leidnud kaaslase. Seda ei pea kõik teadma. See on rõõmusõnum ja mõnus tunne inimese enda jaoks ja see tunne kaob ära ja lahtub üsna ruttu, kui kõik sellest teavad. Armastus on jagamiseks, aga mitte näitamiseks ja selle najalt enda upitamiseks. Siis ei ole see enam ju armastus!

Paari, kes on viimasel ajal saanud palju meedia tähelepanu, Heleni ja Kalvi-Kalle suhe algas tegelikult väga valedel eeldustel: nad tegid kõik selleks, et nende suhe saaks kiire lõpu. Jah, seda kindlasti mitte teadlikult. Paratamatult juhtub nii, et kui väga palju inimesi on pidevalt kursis kahe inimese vahelistest asjaoludest, siis see suhe läheb lörri. Seetõttu on parem oma tundeid hoida teineteise vahel ja õppida oma õppetunde vaikselt. Areneda ja kasvada kahekesi. Suhted purunevad, kui nad sõlmitakse valedel alustel ja valedel eeldustel.

Tugeva ja õige suhte eelduseks on see, et mõlemad osapooled on valmis koos kasvama ja arenema ning teadvustavad endale, et mitte midagi ei saa toimida, kui ei olda valmis töötama kui meeskond! Alguses on see meeskond kaks inimest ja siis tulevad juba lisad juurde (lapsed). Kui kaob ära meeskonna tunne (millesse kuulub austus, hoolimine, privaatsuse tunnistamine ja soov teha koostööd), siis tuleb maha istuda ja mõelda, kas on mõtet jätkata, kas see meeskonnatunne on kuskil ajutiselt peidus või on see täiesti kadunud. Muidugi on see tugeva suhte ehitamine üks suur teadus ja seda ei saa ühe artikliga paika panna, kuid selle tee peab igaüks iseenda jaoks nagunii ise rajama ja ehitama. Seda teekonda tuleb nautida ja näha seda kui ilusat ja loomingulist protsessi.»