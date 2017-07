Islamiriigi võitlejate naised tahavad koju, kuna on «džihaadi-Tinderis» pettunud

2014. aastal vallutas Islamiriik mitmeid alasid Iraagis ja Süürias, kus al-Baghdadi kuulutas välja kalifaadi, kuid nüüdseks on džihadistid kaotajad, sest Iraagi armee peatung on jätkunud ja Mosul, mis oli äärmusvõitlejate üks kantse, on jälle iraaklaste käes.

Islamiriigi võitlejad / Uncredited/AP/Scanpix

Islamiriik peab oma pealinnaks Süürias asuvat Raqqat, mis seni on võitlejate kontrolli all.

Võitlus ISISe vastu Raqqa all. / Uncredited/AP/Scanpix

CNN külastas Süürias Ain Issa vanglat, mis on Raqqast 50 kilomeetri kaugusel ja mida valvavad kurdi väeüksused. Sinna on paigutatud Islamiriigi võitlejate käest põgenenud naised.

Mosleminaine / Pascal Deloche/picture-alliance / Godong/Scanpix

Naiste sõnul läksid nad propaganda õnge ja lootsid saada mõne kuulsa võitleja naiseks, kuid tegelik elu oli loodetust erinev.

Seal vanglas on näiteks Indoneesiast pärit õed, kes panid kõik oma säästud selle alla, et lennata Jakartast Raqqasse. Islamiriik lubas ühele õele tasuta vähiravi ja teisele tasuta õppimist arvutiinseneriks, kuid neist said seksiorjad. Lisaks arvasid õed, et Islamiriigi džihadistid on need «õigemast õigemad moslemid».

«Meile jäeti mulje, et nad tahavad püha sõda Allahi auks ja ebausu kütkes olijatest vabanemiseks, tegelikult on nad seksihullud, kes peavad haaremit. See on kohutav,» sõnas end Rahmaks nimetanud õde ameeriklastest ajakirjanikele.

Raqqa lähedases vanglas on ka Prantsusmaalt pärit noor lesk Saida, kelle sõnul tahab ta tavapärase elu juurde naasta.

Mosleminaine / Pascal Deloche/picture-alliance / Godong/Scanpix

«Tahan tagasi oma koju Lõuna-Prantsusmaale Vahemere äärde. Tahan kanda bikiine ja päevitada rannas, tõmmata jalga kitsad teksapüksid ja minna autoga sõitma,» lausus naine.

Saida põgenes koos üheaastase poja ja mehega Raqqast, kuid ta mees, Islamiriigi võitleja Yassine hukkus põgenemisel. Pere maksis inimsmugeldajatele 6000 dollarit, et neid viidaks Raqqa lähedal asuvate kurdi sõdurite juurde.

Saida meenutuse kohaselt läks ta Islamiriigi reklaami lõksu arvates, et Islamiriigi võitlejad on romantilised kangelased, keda iga naine tahab. Ilmnes, et tegemist oli seksihullude jõhkardite ja ahistajatega. Osa naisi üritas end päästa sellega, et otsis endale mõne rahulikuma natuuriga võitleja, kuid vahel tuli ikkagi olla hooraks teistele võitlejatele.

Prantslanna sõnul on Islamiriigil oma versioon Tinderist, seal on nii meeste kui naiste profiile.

«Seal on kirjas partneri otsija nimi, vanus, iseloomustus ja see, mida mees naiselt või naine mehelt ootab. Toimub internetishutlus ja siis Raqqas näost näkku suhtlemine. Kui ilmneb, et sobitakse, siis abiellutakse kiiresti,» lisas Saida.

Süüria võimud ei ole veel otsustanud, mida tehakse Ain Issa vanglas olevate Islamiriigi võitlejate naistega. Nad ei saa lahingute tõttu Raqqasse tagasi minna, samas ei võta paljusid nende päritoluriigid tagasi ehk naised on «hallis tsoonis» teadmatuses.

Nimetatud naised langesid Islamiriigi ajupesu ja reklaami ohvriks, kuid on naisi, kes on võtnud selle rühmituse äärmusislamismi omaks.

Sky News intervjueeris naist, kes kasutas enda kohta nime Aisha ja kes sõnas, et ta usub Islamiriigi ideesse. Ta nimetas ka inglannat Sally Jonesi, kes oli verehimuline värbaja, kuid nüüd tahab koju tagasi, kuid Islamiriik ei luba.

Jones, kes kannab ka nime Umma Hussain al-Britani ja hüüdnime Valge lesk, lendas koos kümneaastase pojaga 2013. aastal Süüriasse. Hiljem ilmusid sotsiaalmeediasse videod, millel väidetavalt selle naise poeg hukkab vange.

Briti võimude teatel on Jones ohtlik, kuna on palganud võitlejaid panema ka Ühendkuningriigis toime terrorirünnakuid. Lisaks on ta teatanudTwitteris, et olles moslem ei salli ta kristlasi ja lõikab neil kõri läbi.

Britid ei soovi Jonesi riiki tagasi.