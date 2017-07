Video: Emilia Clarke meenutas, kuidas «toores hobusesüda» ta oksendama ajas

30-aastane Clarke meenutas «Troonide mängu» tegemise algusaega, mil ta pidi pärast oma mehest Khal Drogost rasestumist sööma toorest hobusesüdant, mis oli Dothraki traditsioon, edastab Daily Mail.

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) / wikipedia.org

«Mulle anti tõesti jälestusväärset süüa ja selle tõttu ei pidanud ma palju näitlema, kõik tuli loomulikult. Võtete jooksul sõn ära 28 sellist «südant», mis oli pruunikat värvi tarretis, kuid selle maitse oli nagu toored spagetid pesuvalgendajaga. Õnneks pidin võtma väikesi suutäisi, samas ma oksendasin need välja,» meenutas staar.

Clarke’i sõnul on ta selle seriaalijooksul pidanud veel ühteteist jubedat sööma, kuid «hobusesüda» ületab kõik teised söögid.

Draakonite ema kehastav näitlejanna on tänulik, et sarjas on tal blondi värvi parukas, sest see on aidanud tal väljapool võtteid tundmatuks jääda. Teda ei tunta ta tumedate juuste ja grimmita lihtsalt ära.

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). / Helen Sloan/HBO

«Mul on märgatavalt lihtsam kui Peter Dinklage’il, kes mängib Tyrion Lannisteri. ta tuntakse kohe ära, seda eelkõige tema kasvu tõttu. Olin ükskord koos Kit Haringtoniga, kes kehastab Jon Snowd, New Yorgis Viiendal avenüül. Tema tunti kohe ära, mind mitte,» lausus näitlejanna.

Jon Snow (Kit Harington). / Helen Sloan/HBO

Clarke’i sõnul ei olnud ta oma tegelase Daenerys Targaryeniga pärast esimest hooaega rahul, kuid mida hooaeg edasi, seda enesekindlamaks ta muutus.

«Olen alati valmis uut õppima ja katsetama, pühendan end käsil olevale sajaprotsendiliselt ja see kehtib ka «Troonide mängu» kohta,» lisas Briti näitlejanna.

«Troonide mängu» seitsmendat hooaega näeb alatest tänasest Fox kanalil.