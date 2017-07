Vene telekanal hoiatas, et sõrmevurri kasutajad zombistuvad

Saatejuht Aleksei Kazakov tõi esile, millised võivad olla sõrmespinneri kõrvalnähud. Nendeks on zombistumine, loogilise mõtlemise ja reaalsustaju vähenemine ning kerge hüpnoosi tekkimine. Kõik need kokku võivad viia selleni, et kasutajaga on kerge manipuleerida ja panna ta tegema asju, mida ta tegelikult teha ei taha.

Lapsed sõrmevurridega / JEWEL SAMAD/AFP/Scanpix

«Ma ei saa aru, miks Venemaal sõrmevurr nii populaarne on. Uurin, kes saaks selle müügi keelata, sest tegemist on ohtliku vaba aja veetmise vahendiga,» teatas teine saatejuht Nikolai Sokolov.

Sõrmevurr / CARLOS OSORIO/AP/Scanpix

Sõrmevurre toodetakse peamiselt Hiinas ja seal sai see hullus alguse juba möödunud aastal, olles nüüd vähenenud. Euroopasse jõudis sõrmevurr hiljem, tipphetk oli selle aasta kevadel.

Näpuspinnerid, mis mõeldi agressiivsete ja käitumishäiretega laste rahustamiseks, on seni populaarsed. Nende vastu tunnevad huvi isegi riigijuhid ning viljapõldudele on tehtud sõrmevurri kujundeid.