Galerii: kuulsused nautisid mitmekäigulist hommikusööki taevalaotuses

Tänavune taevarestoran on sarnaselt eelmisele aastale osa Tallinna Merepäevade programmist ning toimub Vanasadamas. Traditsiooniliselt saab õhtusöögi kõrvale nautida lummavaid Taevakontserte, mida seekord pakuvad Mick Pedaja, Tõnu Timm ja Anett Kulbin.

Eriliseks teevad selle hooaja külalisrestoranid Eesti saartelt, mis tutvustavad oma kandi toidukultuuri ja selle eripärasid.

Dinner in the Sky® pakub kordumatut elamust 50 meetri kõrgusel, mida rikastavad tipptasemel toidud, hunnitu vaade ning muusika. Kümne maailma kõige ebatavalisema restorani hulka nimetatud taevarestoran sai alguse Belgias 2006. aastal ning on nüüdseks populaarsust kogunud igal pool maailmas – taevakõrgustes saab õhtusööki nautida lausa 46 riigis.